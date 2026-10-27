Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Camavinga, Türkiye forması giydi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Camavinga, Türkiye forması giydi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga, Arda Güler’in kendisine hediye ettiği A Milli Takım formasıyla görüntülendi.

Real Madrid'de forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga sürpriz bir paylaşıma imza attı.

CAMAVINGA'DAN SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Camavinga, takım arkadaşı Arda Güler’in jestiyle hediye ettiği Türkiye A Milli Futbol Takımı formasını giyerek poz verdi. Fransız yıldızın, üzerinde ay-yıldızlı amblemin ve 10 numaranın yer aldığı kırmızı milli takım formasıyla çekilen fotoğrafı kısa sürede gündem oldu. Türk futbolseverler, yıldız oyuncunun bu karesine büyük ilgi gösterdi.  

DAHA ÖNCE MBAPPE DE FORMA VERMİŞTİ

Arda Güler, eflatun-beyazlılardaki bir diğer yakın dostu Kylian Mbappe’ye de daha önce A Milli Takım formasını hediye etmişti. Fransız yıldız Mbappe’nin de Türkiye formasıyla verdiği pozlar sporseverler tarafından uzun süre konuşulmuştu.

Şaziye Ceyhan
Şaziye Ceyhan
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Danla Bilic yeniden rahatsızlandı: Evine sağlık ekipleri geldi

9 kez ameliyat olmuştu: Danla Bilic yeniden rahatsızlandı
Sokak ortasında genç kıza büyük şok! 'İnşallah karım olursun' deyip...

Sokak ortasında genç kıza büyük şok! "İnşallah karım olursun" deyip...
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıY. Selim:

reali arda taşıyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSinan Akdalun:

yüzlerce fotbolcunun realde yedek kalarak bile oymayi hayel ettiği takımda ilk 11de sahaya çıkan arda var iyiki bizim ardamiz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYenal Yildirim:

hadi inşallah bekliyoruz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül soruşturmasında 3 tutuklama daha! Aralarında Altınbaş da var

Sarıgül soruşturmasında 3 tutuklama daha! Aralarında Altınbaş da var
Bakan Kurum’dan Antalya’daki hortum sonrası korkutan uyarı! 'Uçurumun kenarına ilerliyoruz'

Bakan Kurum’dan 4 kişinin öldüğü hortum sonrası korkutan uyarı
Sağlık çalışanının paylaştığı videoya tepki yağıyor

Sağlık çalışanının paylaştığı videoya tepki yağıyor
Galatasaray'ın parlayan yıldızı Batrakov

Sen neymişsin be Batrakov!
AK Parti düzenleme için harekete geçti! Yıl sonunda emekliye enflasyon farkı ve refah payı gündemde

AK Parti düğmeye bastı! Emekliler için iki yeni formül geliyor
Seçim öncesi Trump'ı zora sokacak tecavüz suçlaması

Seçime günler kala büyük deprem! Bu iddia doğruysa başı fena yanacak
İstanbul'da 4 ilçe belediyesi daha Yeni Parti'ye geçti

İstanbul'da 4 belediye daha Yeni Parti'ye geçti
Konteynerde diri diri yakılan İbrahim Yaşar davasında karar! 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Uyurken diri diri yakılmıştı! 2 sanığa en ağır ceza çıktı