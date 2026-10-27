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Güllü'nün kızı Tuğyan'la ilgili korkunç iddialar: Temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yaptırmış

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Güllü'nün kızı Tuğyan'la ilgili korkunç iddialar: Temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yaptırmış
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Yalova'da Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in geçmişte hemşire olarak çalıştığı özel hastanede hastalara eziyet ettiği iddiaları üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. Gülter'in eski nişanlısının savcılığa yaptığı başvuruda, Tuğyan'ın bazı hastalara uyumaları için iğne yaptığı, temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yapmayı öğrettiği, hastalara yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiaları yer aldı.

  • Yalova'da özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.
  • Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, savcılığa suç duyurusunda bulunarak iddiaları desteklediği görüntüleri teslim etti.
  • Suç duyurusunda Gülter'in hastalara uyumaları için iğne yaptığı, temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı öğrettiği ve ölen hastaların ölüm saatlerini değiştirdiği öne sürüldü.

Yalova'da ünlü şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in geçmişte hemşire olarak çalıştığı özel hastanede hastalara eziyet ettiği iddiaları üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı. Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu ve bazı görüntüleri savcılığa teslim ettiği öğrenildi. Gülter, annesi Güllü'nün ölümüne ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

TUĞYAN'IN HEMŞİRELİK DÖNEMİYLE İLGİLİ ÇARPICI İDDİALAR

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü, kentte faaliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşunda geçmişte görev yapan bir personelin çalışma sırasındaki uygulamalarına ilişkin iddiaların gündeme gelmesi üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu iddialar üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilerek incelemelerin sürdüğü bildirildi.

"HASTALARA UYUMALARI İÇİN İĞNE YAPTI"

İddiaların, Tuğyan Ülkem Gülter'in özel hastanede hemşire olarak görev yaptığı döneme ilişkin olduğu belirtildi. Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu'nun savcılığa yaptığı başvuruda, Gülter'in gece saatlerinde bazı hastalara uyumaları amacıyla iğne yaptığı öne sürüldü. Gülter'in hastanede mesai arkadaşıyla halay çektiği ileri sürüldü.

"TEMİZLİK GÖREVLİLERİNE HASTALAR ÜZERİNDE KALP MASAJI YAPMAYI ÖĞRETTİ"

Suç duyurusunda ayrıca, hastane temizlik görevlilerine hastalar üzerinde kalp masajı yapmayı öğrettiği ve yoğun bakımda tedavi gören hastalara yönelik uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddialarının yer aldığı öğrenildi.

"HASTALARIN ÖLÜM SAATLERİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Başvuruda, yoğun bakımda hayatını kaybeden bazı hastaların ölüm saatlerinin farklı gösterildiği iddiasının da bulunduğu belirtildi. Eminoğlu'nun, iddialarını desteklediğini öne sürdüğü bazı görüntüleri savcılığa sunduğu kaydedildi. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iddiaların araştırıldığı öğrenildi. İddialara ilişkin adli ve idari incelemeler sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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