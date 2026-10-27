Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yılların ünlü oyuncusuna kazancı soruldu! Yanıtı şaşırttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yılların ünlü oyuncusuna kazancı soruldu! Yanıtı şaşırttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Cihat Tamer, 65 yıllık sanat hayatına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şöhretin kendisine maddi açıdan ne kazandırdığı sorulan ünlü oyuncu, verdiği yanıtla dikkat çekti. Mesleğe para kazanmak ya da ünlü olmak için başlamadıklarını anlatan Tamer, yıllardır tanınmasına rağmen geçimini sağlamak için çalışmaya devam ettiğini söyledi.

65 yıllık sanat hayatını geride bırakan Cihat Tamer, oyunculuk mesleğinin maddi yönüne ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Usta oyuncunun şöhretin para kazandırıp kazandırmadığı sorusuna verdiği yanıt şaşırttı.

65 YILLIK SANAT HAYATINI ANLATTI

Türk tiyatrosunun deneyimli oyuncularından Cihat Tamer, mesleğe başladığı dönemden bugüne uzanan sanat yolculuğunu anlattı. Oyunculuğu hiçbir zaman yalnızca para kazanmak ya da şöhrete ulaşmak amacıyla yapmadıklarını belirten sanatçı, kendi kuşağındaki oyuncuların mesleğe bakışını değerlendirdi. 65 yıllık kariyerine rağmen çalışmaya devam ettiğini söyleyen Tamer'in özellikle kazancına ilişkin sözleri dikkat çekti.

"ÜNLÜSÜNÜZ AMA EKMEK YEDİRİYOR MU?"

Cihat Tamer'e, yıllardır tanınan bir oyuncu olmasının kendisine maddi açıdan ne kazandırdığı soruldu. “Buradaki ünlülük meselesi ama size ekmek yediriyor mu yani?” sorusu üzerine usta oyuncu, şöhret ile kazanç arasındaki ilişkiye dikkat çeken bir yanıt verdi. Tamer, soruyu şu sözlerle yanıtladı: “Yok. o kadar. Ekmek yok. Ekmeği kendimiz işte kazarak bir yerlere geldik. Halen kazmaya çalışıyoruz. Tiyatro yapıyoruz.”

ŞÖHRETİN TEK BAŞINA YETMEDİĞİNİ ANLATTI

Cihat Tamer, açıklamasında sanat hayatı boyunca elde ettiği tanınırlıkla geçimini sağlamak için verdiği emeği birbirinden ayırdı. Bambaşka Sohbetler programında konuşan oyuncu, bugün de tiyatro yaparak mesleğini sürdürdüğünü ifade etti. “Halen kazmaya çalışıyoruz. Tiyatro yapıyoruz.” sözleriyle çalışmaya devam ettiğini vurgulayan Tamer, oyunculuğun yalnızca tanınmaktan ibaret olmadığını anlattı.

"MEŞHUR OLMAK İÇİN BAŞLAMADIK"

Usta oyuncu, mesleğe ilk adım attığı yıllardaki düşüncelerini de anlattı. Kendi kuşağından birçok sanatçının oyunculuğa maddi beklentilerle başlamadığını belirten Tamer, zaman içinde hem para kazandıklarını hem de tanındıklarını söyledi. Tamer, o dönemdeki meslek anlayışını şu sözlerle ifade etti: “Biz bu mesleğe başlarken hani meşhur olalım, para pul kazanalım falan diye başlamadık. Bizim kuşağın çoğunda bu vardır. Ama sonradan para da kazandık tabii. Meşhur da olduk. Tanındık da.”

Kaynak: Haberler.com
Bir de kayda alıp paylaştılar! Tartışma yaratan tedavi yöntemi

Bir de kayda alıp paylaştılar! Tartışma yaratan tedavi yöntemi
Bakan Kurum’dan Antalya’daki hortum sonrası korkutan uyarı! 'Uçurumun kenarına ilerliyoruz'

Bakan Kurum’dan 4 kişinin öldüğü hortum sonrası korkutan uyarı
Akciğer kanseri ameliyatı olan Papa 14'üncü Leo'nun son durumu belli oldu! Ek tedaviye gerek yok

Akciğer kanseri ameliyatı olmuştu! Papa 14. Leo'dan yeni haber
Lamine Yamal'ın minik kardeşi ödül töreninde uykuya yenik düştü

Gecenin en tatlı karesi!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seyyar satıcı ile zabıta arasındaki arbede kamerada

Zabıtanın müdahalesi ortalığı karıştırdı, cadde savaş alanına döndü
Fenerbahçe'nin yenilgisiyle Mourinho da nasibini aldı

Fenerbahçe yenildi, olan Mourinho'ya oldu
Eskişehir Sivrihisar'da tır yan yattı, 41 yaşındaki sürücünün kolu koptuğu öğrenildi

Yan yatan tırın sürücüsüyle ilgili kan donduran detay
İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçındaki yeni hocası

İşte Fenerbahçe'nin Göztepe maçındaki yeni hocası
İsrail'de ortalık karıştı! Muhalefet liderine bıçaklı saldırı girişimi

Seçim günü muhalefet liderini ortadan kaldırmaya kalktılar
Sadri Alışık'ın hastane odasındaki görüntüleri yürekleri burktu

Yeşilçam efsanesinin hastane odasındaki son görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe'den derbi sonrası çıkan kavga için açıklama

Fenerbahçe'den maç sonunda çıkan kavga için zehir zemberek açıklama