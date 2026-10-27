Yılların ünlü oyuncusuna kazancı soruldu! Yanıtı şaşırttı

65 yıllık sanat hayatını geride bırakan Cihat Tamer, oyunculuk mesleğinin maddi yönüne ilişkin samimi açıklamalarda bulundu. Usta oyuncunun şöhretin para kazandırıp kazandırmadığı sorusuna verdiği yanıt şaşırttı.

65 YILLIK SANAT HAYATINI ANLATTI

Türk tiyatrosunun deneyimli oyuncularından Cihat Tamer, mesleğe başladığı dönemden bugüne uzanan sanat yolculuğunu anlattı. Oyunculuğu hiçbir zaman yalnızca para kazanmak ya da şöhrete ulaşmak amacıyla yapmadıklarını belirten sanatçı, kendi kuşağındaki oyuncuların mesleğe bakışını değerlendirdi. 65 yıllık kariyerine rağmen çalışmaya devam ettiğini söyleyen Tamer'in özellikle kazancına ilişkin sözleri dikkat çekti.

"ÜNLÜSÜNÜZ AMA EKMEK YEDİRİYOR MU?"

Cihat Tamer'e, yıllardır tanınan bir oyuncu olmasının kendisine maddi açıdan ne kazandırdığı soruldu. “Buradaki ünlülük meselesi ama size ekmek yediriyor mu yani?” sorusu üzerine usta oyuncu, şöhret ile kazanç arasındaki ilişkiye dikkat çeken bir yanıt verdi. Tamer, soruyu şu sözlerle yanıtladı: “Yok. o kadar. Ekmek yok. Ekmeği kendimiz işte kazarak bir yerlere geldik. Halen kazmaya çalışıyoruz. Tiyatro yapıyoruz.”

ŞÖHRETİN TEK BAŞINA YETMEDİĞİNİ ANLATTI

Cihat Tamer, açıklamasında sanat hayatı boyunca elde ettiği tanınırlıkla geçimini sağlamak için verdiği emeği birbirinden ayırdı. Bambaşka Sohbetler programında konuşan oyuncu, bugün de tiyatro yaparak mesleğini sürdürdüğünü ifade etti. “Halen kazmaya çalışıyoruz. Tiyatro yapıyoruz.” sözleriyle çalışmaya devam ettiğini vurgulayan Tamer, oyunculuğun yalnızca tanınmaktan ibaret olmadığını anlattı.

"MEŞHUR OLMAK İÇİN BAŞLAMADIK"

Usta oyuncu, mesleğe ilk adım attığı yıllardaki düşüncelerini de anlattı. Kendi kuşağından birçok sanatçının oyunculuğa maddi beklentilerle başlamadığını belirten Tamer, zaman içinde hem para kazandıklarını hem de tanındıklarını söyledi. Tamer, o dönemdeki meslek anlayışını şu sözlerle ifade etti: “Biz bu mesleğe başlarken hani meşhur olalım, para pul kazanalım falan diye başlamadık. Bizim kuşağın çoğunda bu vardır. Ama sonradan para da kazandık tabii. Meşhur da olduk. Tanındık da.”

Kaynak: Haberler.com