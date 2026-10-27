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Netanyahu alışveriş merkezinde megafonla insanları oy kullanmaya çağırdı

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Netanyahu alışveriş merkezinde megafonla insanları oy kullanmaya çağırdı Haber Videosunu İzle
Netanyahu alışveriş merkezinde megafonla insanları oy kullanmaya çağırdı
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İsrail'deki genel seçimlerde oyların sayım sürecine geçilirken, anketlerde geride gözüken Binyamin Netanyahu'nun ilginç videolarına yenisi eklendi. Bir alışveriş merkezine giren İsrail Başbakanı Binyamin, megafonla insanları oy kullanmaya çağırdı.

İsrail'de genel seçimlerin ardından sandıklar kapanıp oy sayım sürecine geçilirken, Başbakan Binyamin Netanyahu dikkat çeken kampanya hamlelerine bir yenisini ekledi. Son anketlerde rakiplerinin gerisinde kaldığı görülen Netanyahu, seçmen katılımını son dakikada artırmak amacıyla sahaya indi.

NETANYAHU, SON ANDA MEGAFONA SARILDI

Bir alışveriş merkezine giden İsrail Başbakanı, eline aldığı megafonla çevredeki vatandaşlara seslenerek herkesi sandığa gitmeye ve oy kullanmaya çağırdı.

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Kaynak: Haberler.com
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