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Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'na geri dönüyor

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Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'na geri dönüyor
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Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'na geri dönmeye hazırlanıyor. Portekiz basını, 41 yaşındaki yıldızın kasım ayındaki Uluslar Ligi maçlarında kadroda yer alacağını duyurdu.

  • Teknik direktör Jorge Jesus, UEFA Uluslar Ligi'nde kasım ayında Danimarka ve Galler ile oynanacak maçlar öncesinde Cristiano Ronaldo'yu geniş aday kadroya dahil etme kararı aldı.
  • Portekiz'in nihai kadrosunun 6 Kasım'da açıklanması bekleniyor.
  • Ronaldo, ekim ayındaki Danimarka maçı öncesinde kampı izinsiz terk etmesi nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 euro para cezası almıştı.

Portekiz Milli Takımı’nda yaşanan krizin ardından sıcak bir gelişme meydana geldi. 

RONALDO KADROYA GERİ DÖNÜYOR

Teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlık ve milli takım kampını izinsiz terk etmesi nedeniyle yaptırıma maruz kalan 41 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, kadroya geri dönüyor.  Portekiz basınından O'Jogo’da yer alan habere göre; teknik direktör Jorge Jesus, UEFA Uluslar Ligi’nde kasım ayında oynanacak kritik karşılaşmalar öncesinde geniş aday kadroya Ronaldo’yu da dahil etme kararı aldı. Portekiz’in Danimarka ve Galler ile oynayacağı maçlar öncesinde nihai kadronun 6 Kasım’da açıklanması bekleniyor. 

NELER YAŞANMIŞTI?

Cristiano Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi’nde ekim ayında oynanan Danimarka maçı öncesinde teknik direktör Jorge Jesus ile yaşadığı gerginlik sonrasında kampı izinsiz terk etmişti. Yaşanan bu olayın ardından Portekiz Futbol Federasyonu tarafından tecrübeli futbolcuya 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 euro para cezası verilmişti. Olayların ardından açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, milli takımı tamamen bırakmadığını dile getirmişti. Kariyerinde Portekiz formasıyla 234 maça çıkan ve 146 gol kaydeden Ronaldo, kasım ayı kadrosuyla birlikte yeniden ay-yıldızlı formasına kavuşmaya hazırlanıyor.

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
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