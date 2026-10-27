Atatürk ve Türk bayrağına hakaret eden öğretmene gözaltı

Atatürk ve Türk bayrağına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı belirtilen bir öğretmen hakkında Balıkesir'de işlem başlatıldı. Edremit ilçesinde görev yapan öğretmen, görevden uzaklaştırılarak gözaltına alındı.

ÖĞRETMENİN HAKARET İÇERİKLİ İFADELERİ TESPİT EDİLDİ

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir okulda görev yapan öğretmenin, internet hesabından Türk bayrağına ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddia edildi. İddiaların ardından öğretmen hakkında inceleme başlatıldı. Balıkesir Valiliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamada öğretmenin hakaret içerikli ifadelerinin tespit edildiğini duyurdu. Valilik, söz konusu ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirterek ilgili kişi hakkında idari ve adli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

EDREMİT KAYMAKAMLIĞI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI

Öğretmen hakkında ilk idari işlem Edremit Kaymakamlığı tarafından uygulandı. Valiliğin açıklamasına göre Türk bayrağına ve Atatürk'e yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı tespit edilen öğretmen, derhal görevden uzaklaştırıldı. Görevden uzaklaştırma işlemi, yürütülen süreç kapsamında alınan idari bir tedbir olarak uygulandı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DEVREYE GİRDİ

Edremit Kaymakamlığının görevden uzaklaştırma işleminin ardından olayla ilgili adli süreç de başlatıldı. Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öğretmen gözaltına alındı. Böylece Türk bayrağına ve Atatürk'e yönelik hakaret iddiaları üzerine hem idari hem de adli işlem uygulandı.

BALIKESİR VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada öğretmen hakkında alınan kararları kamuoyuna duyurdu. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Edremit ilçesindeki bir okulda görev yapan bir öğretmenin sosyal medyasında kutsal bayrağımıza, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren kabul edilemez paylaşımlar yaptığı tespit edilmiştir. Edremit Kaymakamlığı tarafından hakkında derhal görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış, ilgili şahıs Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı