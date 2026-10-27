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Sergen Yalçın'ın ilk tercihi belli oldu! Yıldız futbolcuyu milli takıma çağırıyor

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Sergen Yalçın'ın ilk tercihi belli oldu! Yıldız futbolcuyu milli takıma çağırıyor
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A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kadro planlamasında Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu'nun öncelikli isimleri arasında olacağı belirtildi.

A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın döneminin başlamasıyla birlikte yeni kadro yapılanması merakla beklenirken, deneyimli teknik adamın ilk hamlelerinden biri netleşti. 

EMİRHAN TOPÇU A MİLLİ TAKIM'A

Beşiktaş forması giyen yetenekli savunma oyuncusu Emirhan Topçu, Sergen Yalçın’ın milli takımdaki öncelikli isimleri arasında yer alıyor. 

SAVUNMANIN KİLİT İSİMLERİNDEN BİRİ OLACAK

A Spor'un haberine göre; Milli takım savunma hattı için planlamalarını sürdüren Sergen Yalçın, Beşiktaşlı stoperi savunmanın kilit isimlerinden biri yapmayı hedefliyor. Emirhan Topçu'nun stoper mevkiinin yanı sıra sol bekte de görev yapabilmesi, teknik heyetin elini güçlendiren önemli bir etken olarak dikkat çekiyor.

Ece Güneş
Ece Güneş
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Yurt:

Şimdiden taraf tutmaya başladı ganyanci

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