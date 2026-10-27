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Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti

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Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi bitti
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal dönemi sona erdi. Sarı-lacivertli yönetim, gün içerisinde istifasını sunan İsmail Kartal'ın ttalebini kabul etti.

Son olarak Galatasaray'a 2-1 mağlup olan ve rakibinin 6 puan gerisine düşen Süper Lig devi Fenerbahçe’de dördüncü kez göreve gelen İsmail Kartal dönemi sona erdi.

İSTİFASI KABUL EDİLDİ

Galatasaray yenilgisinin ardından bugün yapılan antrenmanda takımının başında yer alan İsmail Kartal, antrenman sonrası istifasını başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer'e sundu. Kartal'ın ayrılık talebi, başkan ve yönetim tarafından kabul edildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sarı-lacivertli kulüpte dördüncü kez göreve gelen İsmail Kartal döneminin ayrılığına ilişkin resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. 

BU SEZON İKİNCİ KEZ İSTİFA ETTİ

Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lyon maçının ardından istifa eden ancak istifası yönetim tarafından kabul edilmeyen İsmail Kartal, göreve geri dönmüştü. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, ''Ben olduğum sürece İsmail Kartal bu takımın başında olacak.'' demişti.  

GÖZTEPE MAÇINDA DİRK KUYT GÖREV ALACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, yeni hocasını bulana kadar takıma Dirk Kuyt hocalık yapacak. Hollandalı çalıştırıcının Göztepe maçında sahada olacağı belirtildi. 

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin başında bu sezon tüm kulvarlarda 18 maçta sahaya çıkan deneyimli çalıştırıcı, bu maçlarda 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. İsmail Kartal, bu maçlarda 1.78'lik puan ortalaması yakaladı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (29)

Haber YorumlarıSami Güran:

Okan buruk birini daha yolladı artık geleni gideni sayamiyorum

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Haber YorumlarıMurat denizli:

taraftar yolladı okan kim fetocü

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Haber Yorumlarızakkum32:

hele şükür

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Haber YorumlarıİRFAN AROL:

Bu olmadı İsmail hocam

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Haber YorumlarıI. Toper:

teknik direktörle bu iş çözlmez oyuncu yok ismalmi oynayacak

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Haber YorumlarıSelahattin İnal:

Kartal güle güle oh be kurtulduk

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