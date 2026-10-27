Ayrılık an meselesi! İşte koltuğuna oturması muhtemel 3 isim

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Fenerbahçe'de Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın geleceği tartışma konusu oldu. Sarı-lacivertli kulübe yakın bazı sosyal medya hesapları, deneyimli teknik adamla yolların ayrıldığını öne sürdü. Ancak Fenerbahçe yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İSMAİL KARTAL'IN YERİNE 3 ADAY

İsmail Kartal'ın takımdan ayrılması ihtimaline karşılık Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğu için değerlendirebileceği isimler de konuşulmaya başlandı. İddialara göre sarı-lacivertlilerin olası bir ayrılık durumunda kapısını çalabileceği isimler Vincenzo Montella, Antonio Conte ve Volkan Demirel.

GÖZLER YÖNETİMDEN GELECEK KARARDA

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın görevine devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar kulüpten gelecek açıklamayı beklerken, teknik direktör değişikliği ihtimaliyle birlikte Montella, Conte ve Demirel'in isimleri öne çıkıyor.

Kaynak: Haberler.com