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İsrail'de seçimleri önde götüren Eisenkot'tan Netanyahu'ya uyarı: İsrail'in güvenliğini kendi siyasi ihtiyaçların için kullanmaya cüret etme

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İsrail'de seçimleri önde götüren Eisenkot'tan Netanyahu'ya uyarı: İsrail'in güvenliğini kendi siyasi ihtiyaçların için kullanmaya cüret etme Haber Videosunu İzle
İsrail'de seçimleri önde götüren Eisenkot'tan Netanyahu'ya uyarı: İsrail'in güvenliğini kendi siyasi ihtiyaçların için kullanmaya cüret etme
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İsrail'de genel seçimlerin ardından açıklanan sandık çıkış anketlerinde muhalefet blokunun öne çıkması üzerine eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, doğrudan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya seslenerek uyarıda bulundu. Seçmenlerin Netanyahu'nun görevine devam etmesine karşı oy kullandığını savunan Eisenkot, "İsrail'in güvenliğini kendi siyasi ihtiyaçların için kullanmaya cüret etme" dedi. Eisenkot, Netanyahu'nun yerine yeni bir hükümet kurmak için derhal harekete geçeceğini de söyledi.

  • İsrail'de dört yıl aradan sonra yapılan genel seçimin sandık çıkış anketlerinde muhalefet bloku lideri ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot yarışı önde götürüyor.
  • Eisenkot, Netanyahu'yu yetkisi ve güveni olmayan bir geçiş dönemi başbakanı olarak nitelendirerek İsrail'in güvenliğini kendi siyasi ihtiyaçları için kullanmaması yönünde uyardı.
  • Eisenkot, Netanyahu hükümetinin yerine geçmek ve herkes için zorunlu askerliği savunan bir hükümet kurmak amacıyla derhal harekete geçeceğini duyurdu.

İsrail'de dört yıl aradan sonra yapılan genel seçime ilişkin sandık çıkış anketlerinde yarışı önde götüren muhalefet blokunun lideri, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya seslendi.

“İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNİ KENDİ SİYASİ İHTİYAÇLARIN İÇİN KULLANMAYA SAKIN CÜRET ETME”

Seçmenlerin Netanyahu yönetimine karşı oy kullandığını belirten Eisenkot, "İsrail halkı, Netanyahu'nun İsrail Başbakanı olarak görevine devam etmesine karşı oy kullandı. Netanyahu bu gece kendisini, çok daha geniş ve güçlü bir ana akım Siyonist çoğunlukla karşı karşıya buluyor" dedi.

Eisenkot, artık yetkisi ve güveni olmayan bir geçiş dönemi başbakanı olarak nitelendirdiği Netanyahu'ya doğrudan uyararak, "Netanyahu, İsrail'in güvenliğini kendi siyasi ihtiyaçların için kullanmaya sakın cüret etme" ifadelerini kullandı.

"YENİ HÜKÜMET İÇİN DERHAL HAREKETE GEÇECEĞİM"

ABD merkezli X platformundaki hesabından da bir paylaşımda bulunan Eisenkot, sandık çıkış anketlerinin İsrail vatandaşlarının büyük çoğunluğunun "Netanyahu ve 7 Ekim hükümetine güven duymadığını" gösterdiğini savundu.

Eisenkot, "Halkın iradesini vakit kaybetmeden hayata geçirmek, Netanyahu hükümetinin yerine geçmek ve bir an önce herkes için zorunlu askerliği savunan siyonist bir hükümet kurmak amacıyla derhal harekete geçeceğim." ifadesini kullandı.

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