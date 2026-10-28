İsrailli ırkçı Bakan Itamar Ben-Gvir'in yardımcısı: Halkımız aptal

İsrailli ırkçı Bakan Itamar Ben-Gvir'in yardımcısı: Halkımız aptalGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsrailli ırkçı Bakan Itamar Ben-Gvir'in yardımcısı Oshar Gabbai, seçim sonuçlarıyla ilgili skandal ifadeler kullandı. Gabbai, "Hayal kırıklığına uğradım. İsrail halkı aptal." dedi.
İsrail’de sandık çıkış anketleri, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun aşırı sağcı koalisyonunun kaybettiğini ancak rakibi Gadi Eisenkot’un bloğunun da meclis çoğunluğunu sağlayamadığını ortaya koydu.
"İSRAİL HALKI APTAL"
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in yardımcısı Oshra Gabbai, son seçim sonuçlarının ardından yaptığı skandal açıklamalarla gündeme oturdu. Sandıktan çıkan tablodan memnun kalmayan Gabbai, seçmenin tercihini hedef alarak "Hayal kırıklığına uğradım. İsrail halkı aptal" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haberler.com