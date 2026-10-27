Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

''Derbi kazanmadan da bu ligde şampiyon olunuyor'' demişti! İşin aslı hiç de öyle değil

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
''Derbi kazanmadan da bu ligde şampiyon olunuyor'' demişti! İşin aslı hiç de öyle değil Haber Videosunu İzle
''Derbi kazanmadan da bu ligde şampiyon olunuyor'' demişti! İşin aslı hiç de öyle değil
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsmail Kartal'ın "Derbi kazanmadan da bu ligde şampiyon olunuyor" sözlerinin ardından Fenerbahçe'nin geçmiş sezonlardaki derbi sonuçları dikkat çekti.

  • Fenerbahçe, lig tarihinde sezonun ilk yarısında hem Galatasaray'a hem de Beşiktaş'a mağlup olduğu 9 sezonun 7'sinde şampiyonluk yarışını zirvede tamamlayamadı.
  • Fenerbahçe'nin bu tabloya rağmen şampiyon olduğu tek sezonlar 1960-61 ve 2004-05 oldu.
  • Fenerbahçe, ilk yarıda iki rakibine de yenilip şampiyon olduğu her iki sezonda da ikinci yarıda en az bir derbi galibiyeti aldı.

Galatasaray'a 2-1 mağlup olunan derbinin ardından basın toplantısında "Derbi kazanmadan şampiyon olabileceğinizi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Derbi kazanmadan da bu ligde şampiyon olunuyor" ifadelerini kullanmıştı.

9 SEZONDA SADECE 2 ŞAMPİYONLUK

İsmail Kartal'ın bu sözlerinin ardından yapılan araştırmaya göre; Sarı-lacivertlilerin lig tarihinde sezonun ilk yarısında hem Galatasaray'a hem de Beşiktaş'a mağlup olduğu 9 sezonda yalnızca 2 kez mutlu sona ulaştığı görüldü. 

7 SEZON ŞAMPİYONLUK KAÇTI

Fenerbahçe, lig tarihinde ilk devrede iki ezeli rakibine birden puan kaybettiği 9 sezonun 7'sinde şampiyonluk yarışını zirvede tamamlayamadı. Sarı-lacivertli ekibin bu kötü tabloya rağmen zafere ulaştığı istisnai dönemler ise 1960-61 ve 2004-05 sezonları oldu. 2004-2005 sezonunda ilk yarıda Beşiktaş'a 2-1, Galatasaray'a ise 1-0 yenilen Fenerbahçe, Christoph Daum yönetiminde sezon sonunda 80 puan toplayarak şampiyonluk ipini göğüsledi. 1960-1961 sezonunda ise ilk devrede Galatasaray'a 5-0, Beşiktaş'a ise 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, sezon genelinde topladığı 61 puanla ligi şampiyon olarak bitirmeyi başardı.

İKİNCİ YARIDA DERBİ GALİBİYETİ ŞART

Ancak bu iki şampiyonluk sezonunun ortak noktası, derbi zaferlerinin tamamen eksik kalmamasıydı. Fenerbahçe, ilk yarılarında iki rakibine de yenilip şampiyon olduğu her iki sezonda da ligin ikinci yarısında en az bir derbi galibiyeti elde etti. Sarı-lacivertliler 1960-61'in ikinci devresinde Beşiktaş'ı, 2004-05'in ikinci devresinde ise Galatasaray'ı 1-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başarmıştı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bahçeli'den Azerbaycan mesajı: Nifak tohumu ekilmesine fırsat verilmemeli

Bahçeli'den Ankara Zirvesi öncesi dikkat çeken Azerbaycan mesajı
Bir de kayda alıp paylaştılar! Tartışma yaratan tedavi yöntemi

Bir de kayda alıp paylaştılar! Tartışma yaratan tedavi yöntemi
Katliam göz göre göre gelmiş! 29 kez rehberlik verilmiş ama gerekli adım atılmamış

Katliam göz göre göre gelmiş! Ortaya çıkan yeni detay isyan ettirdi
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNeyzen Erdinç Bal:

İsmail Hoca Montella gibi yapma. Montella da baya bir saçmalamıştı. Sen düzgün bir adamsın. İstifa et olay bitsin. Çünkü zorlama açıklamalar seni tutarsız bir konuma sürüklüyor.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seyyar satıcı ile zabıta arasındaki arbede kamerada

Zabıtanın müdahalesi ortalığı karıştırdı, cadde savaş alanına döndü
Nicole Kidman dergi çekiminde: Kaslı pozları dikkat çekti

Ünlü oyuncu 59 yaşında karın kaslarını sergiledi!
Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşa şok üstüne şok

Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşa şok üstüne şok

Nişanlısının öldürdüğü avukat Özge Penbegül hakkında kahreden detay! Silahlı saldırıya uğrayan kadının avukatıymış

Genç avukat hakkında ortaya çıkan detay yürek yaktı
Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum

Volkan bombayı patlattı: Evet, istiyorum
Dursun Özbek'ten dev prim müjdesi! İşte o rakam

3 puanın ardından büyük müjde geldi! Paraya para demeyecekler
Eski sevgilisini başından vurdu! Mezarlıkta yakalandı

Eski sevgilisini başından vurdu! Yakalandığı yer şaşkına çevirdi