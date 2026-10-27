Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni: Her şeyimi kaybettim, acıma istemiyorum

Fenerbahçe'nin 2009-2014 yılları arasında formasını giyen unutulmaz orta saha oyuncusu Cristian Baroni, futbolu bıraktıktan sonra özel hayatında yaşadığı zorlu süreçlere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''EMEKLERİMLE KAZANDIĞIM GAYRİMENKULLERİ KAYBETTİM''

2018 yılından bu yana maddi olarak zor günlerden geçtiğini ve mülklerini kaybettiğini dile getiren Brezilyalı eski futbolcu, sürecin sadece finansal değil psikolojik olarak da kendisini yıprattığını belirtti. Son olarak büyük çabalarla edindiği evlerden birini kaybettiğini ifade eden Baroni, "Bu hafta, büyük emek vererek satın aldığım ilk dairelerden birini kaybettim. Alın terimle kazandığım bir yeri kaybettim" dedi.

''KİMSENİN ACIMASINI İSTEMİYORUM''

Yaşadığı tüm kayıplara rağmen dik durmaya çalıştığını vurgulayan tecrübeli isim, kimseden merhamet beklemediğini "Her şeyimi kaybettim. Bana acımalarını istemiyorum, sadece mücadeleme saygı duymalarını istiyorum. Acıma değil, yola devam etmek için güç arıyorum. Sağlığım, inancım ve mücadele azmim olduğu sürece yazacak daha çok hikâyem var." sözleriyle ifade etti.

''YENİDEN BAŞLAMAYA HAZIRIM''

Tüm zorluklara rağmen umudunu kaybetmediğini ifade eden Baroni, "Çok şey kaybettim ama hâlâ ayaktayım. Tanrı'nın rehberliğinde, gerektiği kadar sıfırdan başlamaya hazırım" dedi.