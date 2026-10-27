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İsrail vatandaşı Filistinliler sandık başına deve, at ve eşeklerle gitti

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İsrail vatandaşı Filistinliler sandık başına deve, at ve eşeklerle gitti Haber Videosunu İzle
İsrail vatandaşı Filistinliler sandık başına deve, at ve eşeklerle gitti
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İsrail'de genel seçimlerde sandık başına giden Filistinli seçmenler, deve, at ve eşeklerle oy kullanmaya giderek ilginç görüntüler oluşturdu. Özellikle Necef bölgesinde Arap seçmenlerin yoğun ilgi gösterdiği seçimlerde katılım oranı, saat 14.00 itibarıyla yüzde 44,9'a ulaşarak 1973'ten bu yana aynı saat dilimindeki en yüksek seviyeyi gördü.

İsrail'de yaklaşık 7,3 milyon seçmenin sandık başına çağrıldığı genel seçimlerde, Filistinli seçmenlerin oy kullanmaya giderken tercih ettiği ulaşım araçları dikkat çekti.

DEVE, AT VE EŞEKLERLE SANDIĞA GİTTİLER

120 üyeli Knesset'in yeni üyelerinin belirleneceği seçimlerde İsrail vatandaşı Filistinliler, sandık başına deve, at ve eşeklerle gitti.

Seçmenlerin hayvanların üzerinde oy kullanmaya gitmesi, seçim gününün sıra dışı görüntülerinden biri oldu.

ARAP SEÇMENLERDEN YOĞUN KATILIM

Öte yandan seçimlerde özellikle Necef bölgesindeki Arap seçmenlerin sandıklara yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.

İsrail Merkez Seçim Komitesinin verilerine göre ülke genelinde katılım, yerel saatle 14.00 itibarıyla yüzde 44,9'a ulaşarak 1973'ten bu yana aynı saat diliminde kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.

Kaynak: Haberler.com
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