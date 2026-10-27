Nevzat Aydın Ballon d'Or töreninde! Herkes aynı yorumu yaptı: Para var huzur var

Nevzat Aydın, tören alanında sergilenen Ballon d'Or ödülünün yanında da fotoğraf çektirdi. Altın Top'un bulunduğu kaidenin yanında poz veren iş insanının görüntüleri ilgi gördü.

"PARA VAR, HUZUR VAR" YORUMLARI

Aydın'ın dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden birinin töreninde verdiği pozlar, "Para var, huzur var" yorumlarını beraberinde getirdi. Yemeksepeti'nin kurucusunun kırmızı halıdaki ve Altın Top'un yanındaki görüntüleri, törenin dikkat çeken kareleri arasında yer aldı.