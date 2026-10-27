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Sofyan Amrabat'a olay tepki: Çeneni kapat ve oyununu oyna

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Sofyan Amrabat'a olay tepki: Çeneni kapat ve oyununu oyna
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Fas futbolunun efsane isimlerinden Mustapha Hadji, milli futbolcu Sofyan Amrabat'ın teknik direktör Muhammed Ouahbi görevde olduğu sürece milli takıma gelmeme kararını eleştirdi. Amrabat'a seslenen Hadji, ''Sen milli takımın, milli takım teknik direktörünün ya da Fas bayrağının üstünde değilsin. Milli takıma gelip oynamalısın. Sadece bir dakika oynasan bile çeneni kapalı tutmalısın çünkü bu senin için bir onurdur. Kural basit; çeneni kapat ve oyununu oyna'' dedi.

  • Mustapha Hadji, teknik direktör Muhammed Ouahbi görevde olduğu sürece milli takıma gelmeyeceğini söyleyen Sofyan Amrabat'ı eleştirdi.
  • Hadji, bir futbolcunun teknik direktör değişimini şart koşmasının kabul edilemez olduğunu savundu.
  • Hadji, Amrabat'ın teknik direktör kim olursa olsun Fas Milli Takımı için sahaya çıkması gerektiğini söyledi.

Fas futbolunun efsane isimlerinden Mustapha Hadji, milli takımdaki teknik direktör krizine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hadji, teknik direktör Muhammed Ouahbi görevde olduğu sürece milli takıma gelmeyeceğini belirten Sofyan Amrabat'ı sert bir dille eleştirdi.

''HOCA SEÇEMEZSİN''

Amrabat'ın boykot kararına tepki gösteren Hadji, oyuncunun bireysel davranamayacağını belirterek "Amrabat, teknik direktör Muhammed Ouahbi için değil, ülkesini temsil eden ve bayrağını dalgalandıran Fas Milli Takımı için oynuyor. Bu yüzden başındaki teknik adam kim olursa olsun sahaya çıkıp oynamak zorundadır." dedi. 

''ÇENENİ KAPAT VE OYUNUNU OYNA''

Hadji, bir futbolcunun teknik direktör değişimini şart koşmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak "Sen ülkeni temsil ediyorsun, milli takımın başındaki teknik direktörü değil. Görevde Ouahbi, Regragui ya da başka biri olsun; teknik direktörün değiştirilmesini talep edecek kadar kim olduğunu sanıyorsun? Sen kimsin ki bunu söylüyorsun? Sen milli takımın, milli takım teknik direktörünün ya da Fas bayrağının üstünde değilsin. Milli takıma gelip oynamalısın. Sadece bir dakika oynasan bile çeneni kapalı tutmalısın çünkü bu senin için bir onurdur. Kural basit; çeneni kapat ve oyununu oyna.'' ifadelerini kullandı.

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
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