İsrail'de Netanyahu'yu devirmek için Arap partileriyle koalisyon çağrısı

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İsrail'de muhalefetteki Demokratlar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine karşı muhalefetin kuracağı koalisyona Arap partilerinin dahil edilmesi yönünde açıklamada bulundu.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinde yer alan habere göre Golan, genel seçimlerde oy verme işleminin sona ermesinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

“HER MİLLETVEKİLİ SİYASİ SİSTEMİMİZİN MEŞRU BİR PARÇASIDIR”

Golan, "Demokratik ve yasal süreçlerle seçilen her milletvekili siyasi sistemimizin meşru bir parçasıdır." ifadelerini kullanarak, Filistinli Arapları temsil eden partilerin koalisyona dahil edilmesi yönünde açıklamada bulundu.

İsrail'deki aşırı sağcı iktidarın değişmesi gerektiğine dikkati çeken Golan, "Yıkım hükümetini değiştirecek demokratik bir çoğunluk varsa bunu yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL SEÇİMLERİNDE FİLİSTİNLİLERİ TEMSİL EDEN PARTİLERİN BAŞARISI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın sandık çıkış anketine göre, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğunun önündeki yerini korudu.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Eisenkot öncülüğündeki muhalif blok yarışı 52 milletvekili, mevcut Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı iktidar bloğu ise 50 milletvekiliyle tamamladı.

Seçim yarışını önde tamamlamasına karşın muhalefet bloğu, 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde koalisyon kurabilmek için yeterli 61 milletvekiline ulaşamadı.

Ülkede, dört yıl aradan sonra yapılan genel seçimlerde İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste toplam 18 milletvekiline ulaşması ve 11 milletvekilinin Ortak Arap Listesi'nden meclise katılması bekleniyor.

GOLAN’IN PARTİSİ 10 SANDALYE KAZANDI

Muhalefet bloğundaki Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ise 10 milletvekiliyle Meclis'te temsil edilmeye hak kazandı.

Resmi sonuçların yapılacak incelemeler ve itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından 4 Kasım'a kadar netleşmesi bekleniyor.

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Kaynak: Haberler.com