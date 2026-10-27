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Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz

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Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte listede başı çeken 3 ilimiz
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı son taklit ve tağşiş listesinde; Mersin, Kırklareli ve Bursa'daki çeşitli restoran, kasap ve şarküterilerde satılan sucuk, kıyma, tantuni ve cantık harçlarında tek tırnaklı hayvan eti tespit edildiği açıklandı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak ve tüketici sağlığını korumak amacıyla 81 ilde gerçekleştirdiği denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Yapılan son kontrollerde et ve et ürünlerinde taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmalar ile ürün listeleri bakanlığın sitesinde ifşa edildi.

KAVURMA, TANTUNİ, SUCUK VE KIYMADA...

Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre, Mersin, Kırklareli ve Bursa başta olmak üzere çeşitli illerdeki işletmelerde satılan et ürünlerinde tek tırnaklı hayvan (at, eşek vb.) eti tespit edildi.

Listede öne çıkan hileli ürünler ve firmalar şu şekilde yer aldı: 

  • Mersin: Saray Yemekçilik’in "Kıyma Kavurma" ürününde ve Gözde Tantuni’nin "Et Tantuni" ürününde tek tırnaklı eti tespit edildi. Ayrıca Korkmaz Kasabı’na ait "Çiğ Kırmızı Et Kıyma" örneğinde de tek tırnaklı eti bulundu. 
  •  Kırklareli (Lüleburgaz): Saffet Et Ürünleri firmasının "Kocaağa Çiftliği" ve "Salih Kocaağa Çiftliği" markalarıyla sunduğu ısıl işlem görmüş sucuk ile baton sucuk ürünlerinde tek tırnaklı eti saptandı. 
  • Bursa: Pideci Un Mamülleri (Acı Dayı Cantık Salonu) tarafından hazırlanan "Çiğ Cantık Harcı"nda ve Sözet Et Ürünleri (İmren Kasap) firmasına ait "Isıl İşlem Görmüş Sucuk (Dana)" ürünlerinde tek tırnaklı eti tespit edildi.  

"KARARLILIK" MESAJI 

Gıda güvenliğini tehdit eden bu ifşalar kamuoyunda büyük tepki toplarken, bakanlık denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

İşte Bakanlığın o paylaşımları; 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (17)

Haber Yorumlarımehmet:

ilan ediyor yada kınıyoruz. ilerisi yok. çünkü biz her şeyin en kötüsüne layıkız. o değilde domuz yiye yiye domuzlaşacaz sorsan müslüman hak ve hukuktan bahseden yöneticilerimiz var. mazallah hadi bide dinsizler başta olsa ne olurduk demi yani. eniyisi ben susayım hapishane soğuktur.

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Haber YorumlarıÜnsal Akbulut:

bu bahsedilen 3 şehrin dağlarında yılkı atları var, Ben bilirdim toroslar'da küçükken gezerdik binlercesi vardı şimdi git çok az kaldı...

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Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Rahmetli Kemal Sunal'ın Atla Gel Şaban filminde bir repliği vardı hatırladınız mı? "Eşek eti yiye yiye eşek olduk" diyordu. Bu etleri satanlara kavurma yapıp aileleriyle beraber yedireceksin ceza olarak. İşte asıl hayvan bu etleri halka yedirenler.

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Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Böyle eti satanların dükkanlarının tabelasına belediye bir afiş yaptırıp "BURADA TEK TIRNAKLIK HAYVAN ETİ SATILMAKTADIR VE YAPAILAN ÜRÜNLER TEK TIRNAKLI HAYVAN ETİNDEN YAPILMAKTADIR" diye ifşa edilelecek. Bu afişde en az bir ay duracak. En güzel ceza böyle olur ......!

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Haber Yorumlarımustafa sagdic:

anlamadigim bu listeyi Ben okuyamazken dedem ninem nasil bilecek ? kapatsaniza. yayinlamakla olmuyor iste

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Haber YorumlarıÖmer Erden:

Bunlara verilecek en güzel ceza ömür boyu ticaretten men etmektir

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