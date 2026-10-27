Aziz Yıldırım'ın kaza yaptıktan sonra durmadığını gören taraftarın tepkisi olay oldu

Aziz Yıldırım'ın kaza yaptıktan sonra durmadığını gören taraftarın tepkisi olay olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İsmail Kartal'ın istifasını kabul eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden ayrıldı. Oldukça sinirli olduğu gözlemlenen Aziz Yıldırım, tesis çıkışında park halinde bulunan bir araca çarptı. İsmail Kartal için tesislere giden bir taraftar, Aziz Yıldırım'ın araca çarpmasının ardından durmadığını görünce ''Eee gitti'' yorumunda bulunarak şaşkınlığını gizleyemedi.
- Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Samandıra Can Bartu Tesisleri çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki bir araca çarptı.
- Yıldırım kazanın ardından durmayarak yoluna devam etti.
- Yıldırım, durumu yetkililere bildirerek çarptığı aracın tüm masrafını karşılayacağını iletti.
Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’ın istifasıyla başlayan hareketli saatler, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gergin anlara sahne oldu. Deneyimli çalıştırıcının istifasını kabul eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Genel Sekreter Mahmut Uslu, tesislerdeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından alandan ayrıldı.
TESİS ÇIKIŞINDA TALİHSİZ KAZA
Görüşmelerin sona ermesiyle birlikte Can Bartu Tesisleri'nden çıkan Başkan Aziz Yıldırım’ın son derece öfkeli ve sinirli olduğu gözlemlendi. Tesis kapısında kendisini bekleyen yoğun basın mensubu kalabalığı ve canlı yayın kameralarını karşısında bulan Yıldırım, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde duran bir araca çarptı.
''EEE GİTTİ!''
Olayın ardından durmayarak yoluna devam eden sarı-lacivertli kulübün başkanının bu anları canlı yayınlara anbean yansıdı. İsmail Kartal’a destek vermek amacıyla tesislere gelen bir taraftar ise Aziz Yıldırım'ın kazanın ardından aracın durmadan uzaklaştığını görünce "Eee gitti" sözleriyle şaşkınlığını gizleyemedi.
ZARARINI KARŞILAYACAK
HT Spor muhabiri Esra İnce'nin haberine göre; Durumu yetkililere bildiren Aziz Yıldırım, çarptığı aracın tüm masrafını karşılayacak.