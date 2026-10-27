Aziz Yıldırım'ın kaza yaptıktan sonra durmadığını gören taraftarın tepkisi olay oldu

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Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’ın istifasıyla başlayan hareketli saatler, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gergin anlara sahne oldu. Deneyimli çalıştırıcının istifasını kabul eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Genel Sekreter Mahmut Uslu, tesislerdeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından alandan ayrıldı.

TESİS ÇIKIŞINDA TALİHSİZ KAZA

Görüşmelerin sona ermesiyle birlikte Can Bartu Tesisleri'nden çıkan Başkan Aziz Yıldırım’ın son derece öfkeli ve sinirli olduğu gözlemlendi. Tesis kapısında kendisini bekleyen yoğun basın mensubu kalabalığı ve canlı yayın kameralarını karşısında bulan Yıldırım, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde duran bir araca çarptı.

''EEE GİTTİ!''

Olayın ardından durmayarak yoluna devam eden sarı-lacivertli kulübün başkanının bu anları canlı yayınlara anbean yansıdı. İsmail Kartal’a destek vermek amacıyla tesislere gelen bir taraftar ise Aziz Yıldırım'ın kazanın ardından aracın durmadan uzaklaştığını görünce "Eee gitti" sözleriyle şaşkınlığını gizleyemedi.

ZARARINI KARŞILAYACAK

HT Spor muhabiri Esra İnce'nin haberine göre; Durumu yetkililere bildiren Aziz Yıldırım, çarptığı aracın tüm masrafını karşılayacak.