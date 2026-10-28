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Seçim yenilgisi sonrası Ben-Gvir'in danışmanından olay sözler: İsrail halkı aptal

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Seçim yenilgisi sonrası Ben-Gvir'in danışmanından olay sözler: İsrail halkı aptal Haber Videosunu İzle
Seçim yenilgisi sonrası Ben-Gvir'in danışmanından olay sözler: İsrail halkı aptal
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İsrail'de genel seçimlerin ardından açıklanan sandık çıkış anketlerinde Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğunun çoğunluğu kaybetmesi, aşırı sağcı hükümet kanadında tepkiye yol açtı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yardımcısı Osher Gabay, seçim sonuçlarından duyduğu hayal kırıklığını "İsrail halkı aptal" sözleriyle dile getirdi.

  • İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 50, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 52 milletvekili çıkarıyor ve hiçbir blok 120 üyeli Knesset'te hükümet kurmak için gereken 61 sandalyeye ulaşamıyor.
  • Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yardımcısı ve danışmanı Osher Gabay, seçim sonuçlarının ardından 'İsrail halkı aptal' ifadelerini kullandı.
  • Osher Gabay, 2017'de bir Filistinliyi tekmelediği ve demir çubukla darbettiği olay nedeniyle dört ay kamu hizmeti cezasına çarptırılmış, başka bir tehdit suçundan üç ay hapis yatmıştı.

İsrail'de yapılan genel seçimlerin ardından aşırı sağcı iktidar koalisyonundan mağlubiyete karşı tepkiler yükseldi. Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki bloğun hükümet kurmak için gerekli 61 sandalyeye ulaşamadığını gösteren çıkış anketleri üzerine, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in yardımcısı ve danışmanı Osher Gabay seçmenleri hedef aldı.

"İSRAİL HALKI APTAL"

Ben-Gvir'in liderliğini yaptığı Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) Partisinin seçim gecesi toplantısında gazetecilere konuşan Gabay, sonuçlardan duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi. Gabay, "Tabii ki hayal kırıklığına uğradım. İsrail halkı aptal" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU BLOĞU 50 SANDALYEDE KALDI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın güncellediği sandık çıkış anketine göre, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 52, Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu ise 50 milletvekili çıkarıyor.

Ben-Gvir'in liderliğindeki Yahudi Gücü Partisinin ise 7 sandalyede kaldığı öngörülüyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste'nin sandalye sayısının 10'dan 11'e yükselmesi beklenirken Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisinin 7 milletvekili çıkarması öngörülüyor.

Bu sonuçlarla hiçbir blok, 120 üyeli Knesset'te hükümet kurmak için gerekli 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamıyor.

GEÇMİŞİNDE FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK MAHKUMİYETLERİ VAR

Ben-Gvir'in yakın çevresinde yer alan Osher Gabay'ın geçmişinde Filistinlilere yönelik saldırı ve tehdit suçlarından aldığı cezalar bulunuyor.

Gabay, 2017 yılında bir Filistinliyi tekmelediği ve demir çubukla darbettiği olay nedeniyle dört ay kamu hizmeti cezasına çarptırılmıştı. Başka bir tehdit suçundan ise üç ay hapis yatmıştı.

Resmi olarak bakanlık kadrosunda görev yapmadığı belirtilen Gabay'ın, uzun süredir Ben-Gvir'e eşlik ettiği ve hassas ziyaretlerinde yanında bulunduğu ifade ediliyor.

FİLİSTİNLİLERDEN "YALLAH BEN-GVIR" SLOGANLARI

Sandık çıkış anketlerinin açıklanmasının ardından İsrail'deki Arap toplumlarında kutlamalar düzenlendi. Kalabalıklar, "Yallah Ben-Gvir" sloganları attı.

Ben-Gvir ise seçim günü yaptığı açıklamada, Gazze'deki Filistinlilerin Fransa veya İngiltere gibi Avrupa ülkelerine gönderilebileceği yönündeki görüşünü yinelemişti.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Evet İsrailli Bakan. Sana sonuna kadar katılıyorum......

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