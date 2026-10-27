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Netanyahu'ya yakın kanalda seçim günü Tel Aviv'e nükleer saldırı senaryosu

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Netanyahu'ya yakın kanalda seçim günü Tel Aviv'e nükleer saldırı senaryosu
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İsrail'de genel seçimler için oy verme işlemleri devam ederken Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yakınlığı ile bilinen bir televizyon kanalının canlı yayınında dikkat çeken bir görsel ekrana getirildi. İran'ın Tel Aviv'e nükleer saldırı düzenlediğini tasvir eden görüntüde, kentin üzerinde yükselen devasa bir mantar bulutu ve yıkıma uğramış binalar yer aldı.

İsrail'de seçmenler sandık başına giderken Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yakınlığı ile bilinen televizyon kanallarından Kanal 14'te yayımlanan bir görüntü dikkatleri çekti.

TEL AVİV'E NÜKLEER SALDIRI GÖRSELİ YAYIMLANDI

Seçimlere ilişkin gelişmelerin ele alındığı canlı yayında, İran'ın Tel Aviv'e nükleer bomba attığını gösteren temsili bir görsel kullanıldı.

Ekranın ikiye bölündüğü yayında, bir tarafta stüdyodaki konuşmacılar yer alırken diğer tarafta Tel Aviv'in nükleer patlamayla yerle bir edildiğini tasvir eden görüntü gösterildi.

Görselde, kentin gökdelenleri arasında devasa bir ateş topunun yükseldiği ve patlamanın ardından gökyüzünü mantar bulutunun kapladığı görüldü.

SEÇİM YAYININDA EKRANA GETİRİLDİ

Söz konusu görselin, ülkede oy verme işlemleri devam ederken seçimlere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programda kullanılması dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyunus deniz:

kazanmak için hileye başvurmuş resmen..

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