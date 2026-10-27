Netanyahu'ya yakın kanalda seçim günü Tel Aviv'e nükleer saldırı senaryosu

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İsrail'de seçmenler sandık başına giderken Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yakınlığı ile bilinen televizyon kanallarından Kanal 14'te yayımlanan bir görüntü dikkatleri çekti.

TEL AVİV'E NÜKLEER SALDIRI GÖRSELİ YAYIMLANDI

Seçimlere ilişkin gelişmelerin ele alındığı canlı yayında, İran'ın Tel Aviv'e nükleer bomba attığını gösteren temsili bir görsel kullanıldı.

Ekranın ikiye bölündüğü yayında, bir tarafta stüdyodaki konuşmacılar yer alırken diğer tarafta Tel Aviv'in nükleer patlamayla yerle bir edildiğini tasvir eden görüntü gösterildi.

Görselde, kentin gökdelenleri arasında devasa bir ateş topunun yükseldiği ve patlamanın ardından gökyüzünü mantar bulutunun kapladığı görüldü.

SEÇİM YAYININDA EKRANA GETİRİLDİ

Söz konusu görselin, ülkede oy verme işlemleri devam ederken seçimlere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programda kullanılması dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com