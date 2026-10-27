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Yürekleri ağza getirmişti! Ferdi Kadıoğlu'nun son durumu belli oldu

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Yürekleri ağza getirmişti! Ferdi Kadıoğlu'nun son durumu belli oldu
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Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, Liverpool maçına sakatlığı nedeniyle devam edemeyen Ferdi Kadıoğlu'nun son durumunu açıklayarak ''Ferdi kalçasına hafif bir darbe aldı ve bu elbette oldukça acı verici. Her oyuncunun acı eşiği ve bununla başa çıkma şekli farklıdır. Eğer kendini iyi hissederse Manchester City karşısında bir seçenek olabilir. Ancak yarın oynamasa bile hafta sonundaki lig karşılaşmasında sahada olabileceğini öngörüyoruz'' dedi.

  • Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın Liverpool ile oynadığı maçın 4. dakikasında ikili mücadelede aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyuna devam edemedi.
  • Ferdi Kadıoğlu'nun kalçasına hafif bir darbe aldığı ve durumunun son antrenmanda değerlendirileceği belirtildi.
  • Ferdi Kadıoğlu'nun Manchester City maçında oynamasa bile hafta sonundaki lig karşılaşmasında sahada olabileceği öngörülüyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığına ilişkin son gelişmeyi teknik direktör Fabian Hürzeler paylaştı.

LIVERPOOL MAÇINDA SAKATLANDI

Geçtiğimiz hafta sonu Brighton'ın Liverpool ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ferdi Kadıoğlu, mücadelenin henüz 4. dakikasında girdiği ikili mücadelede aldığı darbe sonucu sakatlanmış ve acı çekerek oyuna devam edemeyip kenara gelmişti.

''SAHADA OLABİLECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ''

İngiltere Lig Kupası 4. turunda oynanacak Manchester City maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fabian Hürzeler, Ferdi'nin sağlık durumu hakkında konuşarak ''Ferdi kalçasına hafif bir darbe aldı ve bu elbette oldukça acı verici. Her oyuncunun acı eşiği ve bununla başa çıkma şekli farklıdır. Son antrenmanda durumunu değerlendireceğiz. Eğer kendini iyi hissederse Manchester City karşısında bir seçenek olabilir. Ancak yarın oynamasa bile hafta sonundaki lig karşılaşmasında sahada olabileceğini öngörüyoruz.'' dedi. 

Barış Polat
Barış Polat
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıhakinen6321:

şunun milli takımda oynayıp renk kattığı tek bir maç oldumu şimdiye kadar ha tek bu değil Çalhanoğlu kerem barış Alper çoğu sıfır etki

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