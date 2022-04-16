Europe Haberleri - Europe Haber - Haberler

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Europe Haberleri

Europe haber, Europe son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Çiğdem Toker kimdir? Çiğdem Toker kaç yaşında, nereli? İşte, hayatı ve biyografisi!

Çiğdem Toker kimdir? Çiğdem Toker kaç yaşında, nereli? İşte, hayatı ve biyografisi!

Europe - Dün 23:44
ÇANAKKALE - 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Turun 6. etabını Caleb Ewan kazandı (3)

ÇANAKKALE - 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Turun 6. etabını Caleb Ewan kazandı (3)

Europe - Dün 14:42
MÜSİAD Köln'de iftar programı düzenledi

MÜSİAD Köln'de iftar programı düzenledi

Europe - Dün 00:00
Son dakika haberleri | Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Son dakika haberleri | Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Europe - 14.04.2022
2022 vizesiz ülkeler: Vizesiz gidilen ülkeler, vize istemeyen ülkeler nelerdir? Vizesiz yapılan turlar

2022 vizesiz ülkeler: Vizesiz gidilen ülkeler, vize istemeyen ülkeler nelerdir? Vizesiz yapılan turlar

Europe - 14.04.2022
Garanti BBVA, 30 Nisan 'Uluslararası Caz Günü'nü 5 farklı konserle kutluyor!

Garanti BBVA, 30 Nisan "Uluslararası Caz Günü"nü 5 farklı konserle kutluyor!

Europe - 14.04.2022
MESS Başkanı Akkol, 'İkiz Dönüşüm'ü odaklarına aldıklarını açıkladı Açıklaması

MESS Başkanı Akkol, "İkiz Dönüşüm"ü odaklarına aldıklarını açıkladı Açıklaması

Europe - 14.04.2022
Getir, Türkiye ve bulunduğu 8 ülkede operasyonel ağını genişletecek

Getir, Türkiye ve bulunduğu 8 ülkede operasyonel ağını genişletecek

Europe - 14.04.2022
Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı

Europe - 14.04.2022
14 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı

14 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı

Europe - 14.04.2022
Son Dakika | Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı

Son Dakika | Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı

Europe - 13.04.2022
Prof. Dr. Şenol Kutoğlu, Zonguldak Ereğli açıklarındaki depremi değerlendirdi Açıklaması

Prof. Dr. Şenol Kutoğlu, Zonguldak Ereğli açıklarındaki depremi değerlendirdi Açıklaması

Europe - 13.04.2022
'Tour of Türkiye'nin dünyada rahatlıkla ilk 10'a girebileceğini düşünüyorum'

"Tour of Türkiye'nin dünyada rahatlıkla ilk 10'a girebileceğini düşünüyorum"

Europe - 13.04.2022
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Europe - 13.04.2022

Son dakika haberleri: İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde ikinci sıraya yükseldi
13 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı

13 Nisan 2022 Eurosport Yayın Akışı

Europe - 13.04.2022
İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde ikinci sıraya yükseldi

İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde ikinci sıraya yükseldi

Europe - 13.04.2022
Güler Sabancı kimdir? Güler Sabancı kaç yaşında, evli mi? Güler Sabancı'nın hayatı ve biyografisi

Güler Sabancı kimdir? Güler Sabancı kaç yaşında, evli mi? Güler Sabancı'nın hayatı ve biyografisi

Europe - 12.04.2022
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Europe - 12.04.2022
İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde dünyada 2'nci sırada

İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde dünyada 2'nci sırada

Europe - 12.04.2022
Son dakika haberleri: İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde ikinci sıraya yükseldi

Son dakika haberleri: İstanbul Havalimanı, uluslararası yolcu trafiğinde ikinci sıraya yükseldi

Europe - 12.04.2022
EU Masters 2022 Bahar Mevsiminin grup aşaması eşleşmeleri belli oldu!

EU Masters 2022 Bahar Mevsiminin grup aşaması eşleşmeleri belli oldu!

Europe - 12.04.2022
Avrupa borsaları, düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, düşüşle açıldı

Europe - 12.04.2022
AB, Mali ordusuna yönelik eğitim misyonlarını askıya aldı

AB, Mali ordusuna yönelik eğitim misyonlarını askıya aldı

Europe - 12.04.2022
Avrupa borsaları Fransa hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları Fransa hariç düşüşle kapandı

Europe - 11.04.2022
MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz'dan gündeme dair açıklamalar

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz'dan gündeme dair açıklamalar

Europe - 11.04.2022
BMC, Azerbaycan'a 170 otobüs daha ihraç etti

BMC, Azerbaycan'a 170 otobüs daha ihraç etti

Europe - 11.04.2022
Avrupa borsaları, düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, düşüşle açıldı

Europe - 11.04.2022
SPOR 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

SPOR 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

Europe - 10.04.2022
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru

Europe - 09.04.2022
Son dakika haber | Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Son dakika haber | Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Europe - 08.04.2022
ZONGULDAK - Yavuz Sondaj Gemisi, Filyos Limanı'ndan ayrıldı (2)

ZONGULDAK - Yavuz Sondaj Gemisi, Filyos Limanı'ndan ayrıldı (2)

Europe - 08.04.2022
ZONGULDAK - Bakan Dönmez: 'Haklarımıza karşılıklı saygıyla Doğu Akdeniz'i de enerji arz güvenliğinin yeni rotası haline getirebiliriz'

ZONGULDAK - Bakan Dönmez: "Haklarımıza karşılıklı saygıyla Doğu Akdeniz'i de enerji arz güvenliğinin yeni rotası haline getirebiliriz"

Europe - 08.04.2022
Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de yeni göreve başlıyor

Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de yeni göreve başlıyor

Europe - 08.04.2022
Avrupa Komisyonu Enerji Direktörü Pinho: 'Enerji güvenliği konusunda gereken dersi aldık'

Avrupa Komisyonu Enerji Direktörü Pinho: "Enerji güvenliği konusunda gereken dersi aldık"

Europe - 08.04.2022
Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

Europe - 08.04.2022
KAHRAMANMARAŞ - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta gençlerle buluştu

KAHRAMANMARAŞ - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta gençlerle buluştu

Europe - 08.04.2022
Son dakika haberleri... Rus kömürüne ambargo kararı sonrası Avrupa'da elektrik fiyatları arttı

Son dakika haberleri... Rus kömürüne ambargo kararı sonrası Avrupa'da elektrik fiyatları arttı

Europe - 07.04.2022
Avrupa'nın LNG yatırımları için 5 yıldan fazla süreye ihtiyacı var

Avrupa'nın LNG yatırımları için 5 yıldan fazla süreye ihtiyacı var

Europe - 07.04.2022
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dünyada geniş kitlelere ulaşacak

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu dünyada geniş kitlelere ulaşacak

Europe - 07.04.2022
Avrupalı yetkililerden AB kapsamında enerji alanında iş birliği çağrısı

Avrupalı yetkililerden AB kapsamında enerji alanında iş birliği çağrısı

Europe - 07.04.2022
AB Komisyonu Üyesi Simson: 'Rus enerjisine bağımlılıktan kurtulma gerekliliğimiz bir aciliyet'

AB Komisyonu Üyesi Simson: "Rus enerjisine bağımlılıktan kurtulma gerekliliğimiz bir aciliyet"

Europe - 07.04.2022
Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı

Europe - 07.04.2022
Bahçeşehir Koleji, Europe Cup'ta finalde

Bahçeşehir Koleji, Europe Cup'ta finalde

Europe - 06.04.2022
Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Europe - 06.04.2022
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Europe - 06.04.2022
Avrupa'da borsalar İngiltere hariç düşüşle kapandı

Avrupa'da borsalar İngiltere hariç düşüşle kapandı

Europe - 05.04.2022
AB'de Türkiye'deki Gençler İçin Eğitim, Değişim Kariyer Fırsatları

AB'de Türkiye'deki Gençler İçin Eğitim, Değişim Kariyer Fırsatları

Europe - 05.04.2022
Litvanya'da çalışmak isteyen Ukraynalı mülteciler dil koşulundan muaf tutulacak

Litvanya'da çalışmak isteyen Ukraynalı mülteciler dil koşulundan muaf tutulacak

Europe - 05.04.2022
Avrupa Konseyi: Türkiye 2020'de nüfusa oranla cezaevine girişlerde ilk sırada

Avrupa Konseyi: Türkiye 2020'de nüfusa oranla cezaevine girişlerde ilk sırada

Europe - 05.04.2022
Avrupa borsaları, düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, düşüşle açıldı

Europe - 05.04.2022
Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji eğitiminde Avrupa denkliği aldı

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji eğitiminde Avrupa denkliği aldı

Europe - 05.04.2022
Son Dakika | Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Son Dakika | Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Europe - 04.04.2022
Papa'dan Avrupa'ya çağrı: Ukraynalılara olduğu gibi Akdeniz'den gelen göçmenlere de kapıları açın

Papa'dan Avrupa'ya çağrı: Ukraynalılara olduğu gibi Akdeniz'den gelen göçmenlere de kapıları açın

Europe - 04.04.2022
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Europe - 04.04.2022
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3 yıla 20 ödül sığdırdı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3 yıla 20 ödül sığdırdı

Europe - 03.04.2022
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Europe - 03.04.2022
Otokar, BIG SEE Awards'tan 2 ödülle döndü

Otokar, BIG SEE Awards'tan 2 ödülle döndü

Europe - 02.04.2022
'35. Yıl Erasmus+ Merkezi Çağrılar ve Türkiye İçin Fırsatlar' çalıştayı düzenlendi

"35. Yıl Erasmus+ Merkezi Çağrılar ve Türkiye İçin Fırsatlar" çalıştayı düzenlendi

Europe - 01.04.2022
Son dakika haber! Avrupa borsaları, İtalya hariç yükselişle açıldı

Son dakika haber! Avrupa borsaları, İtalya hariç yükselişle açıldı

Europe - 01.04.2022
Viyana'da 'Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa Tiyatrosu' başlıklı konferans

Viyana'da "Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa Tiyatrosu" başlıklı konferans

Europe - 31.03.2022
Tour of Türkiye Medya Turu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gerçekleştirildi

Tour of Türkiye Medya Turu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gerçekleştirildi

Europe - 31.03.2022
Son dakika haberleri! Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

Son dakika haberleri! Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

Europe - 31.03.2022
FIBA Europe Cup: ZZ Leiden: 71 - Bahçeşehir Koleji: 77

FIBA Europe Cup: ZZ Leiden: 71 - Bahçeşehir Koleji: 77

Europe - 30.03.2022
'Türkmenistan'ın Gazı ve Petrolü' konulu yatırım forumu

"Türkmenistan'ın Gazı ve Petrolü" konulu yatırım forumu

Europe - 30.03.2022
Avrupa borsaları, düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, düşüşle açıldı

Europe - 30.03.2022
Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

Europe - 29.03.2022
Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

Europe - 28.03.2022
Zelenskiy: 'Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak'

Zelenskiy: "Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak"

Europe - 28.03.2022
Zelenskiy: 'Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak'

Zelenskiy: "Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak"

Europe - 28.03.2022
1 haftalık ücretsiz dönem sona erdi! İşte aracına göre Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri

1 haftalık ücretsiz dönem sona erdi! İşte aracına göre Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri

Europe - 26.03.2022
26 Mart Tarihte Bugün ne odu? 26 Mart ne günü? 26 Mart'ta doğan ünlüler! 26 Mart'ta ne oldu?

26 Mart Tarihte Bugün ne odu? 26 Mart ne günü? 26 Mart'ta doğan ünlüler! 26 Mart'ta ne oldu?

Europe - 25.03.2022
Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı

Europe - 25.03.2022
KAHRAMANMARAŞ - Landrut: 'AB, Türkiye'nin en büyük ithalat ve ihracat ortağı ve ana yatırımcısıdır'

KAHRAMANMARAŞ - Landrut: "AB, Türkiye'nin en büyük ithalat ve ihracat ortağı ve ana yatırımcısıdır"

Europe - 25.03.2022
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Europe - 25.03.2022
(ANONSLU) Yunanistan enerji çeşitliliği için alternatif yollar arıyor

(ANONSLU) Yunanistan enerji çeşitliliği için alternatif yollar arıyor

Europe - 25.03.2022
Aşk Açıklaması! Bu Sözlerle İtiraf Etti

Aşk Açıklaması! Bu Sözlerle İtiraf Etti

Europe - 25.03.2022
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Europe - 24.03.2022
Dünya Kupası elemeleri tek maç mı, rövanş var mı? Dünya Kupası elemelerinde ikinci maç var mı? Milli takım maçı tek maç mı, ne zaman?

Dünya Kupası elemeleri tek maç mı, rövanş var mı? Dünya Kupası elemelerinde ikinci maç var mı? Milli takım maçı tek maç mı, ne zaman?

Europe - 24.03.2022
Son dakika haber: Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

Son dakika haber: Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

Europe - 24.03.2022
Çorlu TSO ile Türkiye Kalite Derneği arasında 'iyi niyet bildirgesi' imzalandı

Çorlu TSO ile Türkiye Kalite Derneği arasında "iyi niyet bildirgesi" imzalandı

Europe - 24.03.2022
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Europe - 23.03.2022
Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

Europe - 23.03.2022
Kömür sahaları güneş panelleriyle donatılarak 6,9 milyon hanenin elektriği karşılanabilir

Kömür sahaları güneş panelleriyle donatılarak 6,9 milyon hanenin elektriği karşılanabilir

Europe - 23.03.2022
Dünya Kupası Elemeleri tek maç mı, çift maç mı? Dünya Kupası elemeleri rövanş var mı, ikinci maç var mı? Milli takım maçı tek maç mı, ne zaman?

Dünya Kupası Elemeleri tek maç mı, çift maç mı? Dünya Kupası elemeleri rövanş var mı, ikinci maç var mı? Milli takım maçı tek maç mı, ne zaman?

Europe - 24.03.2022
Avrupa borsaları bankacılık sektörünün öncülüğünde yükselişle kapandı

Avrupa borsaları bankacılık sektörünün öncülüğünde yükselişle kapandı

Europe - 22.03.2022
Türkiye Bilişim Vakfı genel kurulu gerçekleştirildi

Türkiye Bilişim Vakfı genel kurulu gerçekleştirildi

Europe - 22.03.2022
Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, yükselişle açıldı

Europe - 22.03.2022
Başkan Altay: 'Konya'nın 2023 Dünya Spor Başkentliği hayırlı olsun'

Başkan Altay: "Konya'nın 2023 Dünya Spor Başkentliği hayırlı olsun"

Europe - 21.03.2022
Türkiye, SAHA İstanbul MİHENK ile dünya havacılık kalite süreçlerinde önemli ülkelerden biri oldu

Türkiye, SAHA İstanbul MİHENK ile dünya havacılık kalite süreçlerinde önemli ülkelerden biri oldu

Europe - 21.03.2022
Başkan Altay: 'Konya'nın 2023 Dünya Spor Başkentliği Hayırlı Olsun'

Başkan Altay: "Konya'nın 2023 Dünya Spor Başkentliği Hayırlı Olsun"

Europe - 21.03.2022
Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma başvurularını onayladı

Rekabet Kurulu bazı birleşme ve devralma başvurularını onayladı

Europe - 21.03.2022
Avrupa borsaları, karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, karışık seyirle açıldı

Europe - 21.03.2022
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Europe - 20.03.2022
Ev ve mutfak eşyaları sektöründen 25 Türk firması Fas'ta alıcılarla buluştu

Ev ve mutfak eşyaları sektöründen 25 Türk firması Fas'ta alıcılarla buluştu

Europe - 19.03.2022
Arjantinli çift 22 yılda gezdiği 5 kıtada farklı ülkelerde doğan 4 çocuk yetiştirdi

Arjantinli çift 22 yılda gezdiği 5 kıtada farklı ülkelerde doğan 4 çocuk yetiştirdi

Europe - 19.03.2022
1915 Çanakkale Köprüsü'nde ışık gösterisi yapıldı

1915 Çanakkale Köprüsü'nde ışık gösterisi yapıldı

Europe - 18.03.2022
Son dakika haber! Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Son dakika haber! Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Europe - 18.03.2022
Almanya'nın ambargoya rağmen Rusya'ya askeri teçhizat ihraç ettiği iddia edildi

Almanya'nın ambargoya rağmen Rusya'ya askeri teçhizat ihraç ettiği iddia edildi

Europe - 18.03.2022
Türkiye NATO üyesi mi? NATO üyeleri: Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu?

Türkiye NATO üyesi mi? NATO üyeleri: Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu?

Europe - 03.03.2022
İstanbul'da bugün kapalı yollar ve alternatif yollar! Maraton nedeniyle kapalı olan güzergahlar

İstanbul'da bugün kapalı yollar ve alternatif yollar! Maraton nedeniyle kapalı olan güzergahlar

Europe - 07.11.2021
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