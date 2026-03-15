Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden milli sporcu Azat Sarıyar, bronz elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Zrenjanin kentinde gerçekleştirilen organizasyonda mindere çıkan milli güreşçi Azat Sarıyar, ilk turda İsveçli William Magnus Ekerot'u 6-0 mağlup etti. Azat ikinci turda Ukraynalı Imed Khudzhadze'yi 5-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Moldovalı Pavel Denisenco'yu 3-1 mağlup eden milli sporcu, adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Danimarkalı William Morten Reenberg'e 5-2 kaybeden Sarıyar bronz madalya mücadelesine çıktı.

Bronz madalya maçında repesajdan gelen Polonyalı Aslanbek Salimov'u 4-1 mağlup eden Azat Sarıyar, turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.