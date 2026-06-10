Mithat Yenigün: Yurt dışında yapılacak çok iş, Türkiye'ye getirilecek çok para var

"TÜRK MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜ DÜNYADA MARKA OLDU"

Haberler.com yayınına konuk olan Mithat Yenigün, iş hayatına uzanan yolculuğunu anlattı. Matematik öğretmeninin yönlendirmesiyle mühendisliği seçtiğini belirten Yenigün, 1973 yılında kendi firmasını kurduğunu söyledi. Türk müteahhitlerinin dünyanın birçok ülkesinde başarılı projelere imza attığını ifade eden Yenigün, sektörün uluslararası alanda önemli bir marka değeri kazandığını vurguladı.

"EN BÜYÜK PAZARIMIZ RUSYA OLDU"

Devletin müteahhitlik sektörüne vereceği desteğin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını belirten Yenigün, "Yurt dışında yapılacak çok iş var, Türkiye'ye getirilecek çok para var" dedi. Türk firmalarının Avrupalı ve Amerikalı rakiplerine göre daha hızlı çalıştığını söyleyen Yenigün, bugüne kadar yurt dışında en fazla iş hacmine ulaştıkları ülkenin Rusya olduğunu kaydetti. Ortaklık kültürünün Türkiye'de yeterinde gelişmediğini ifade eden Yenigün, yapay zeka dahil yeni teknolojilere açık olunması gerektiğini de sözlerine ekledi.