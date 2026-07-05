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Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye'nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin

Cehenneme dönen Avrupa, Türkiye'nin kapısını çaldı: Elinizde ne varsa gönderin
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Avrupa'da etkisini artıran "Ejderha Sıcakları", klima ve havalandırma sektöründe büyük bir talep patlamasına neden oldu. Fransa ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede klima stokları tükenirken, Avrupalı firmalar tedarik için Türkiye'ye yöneldi. İç pazarda da hareketlilik artarken, haziranda klima montaj talepleri yüzde 140, gaz dolumu talepleri ise yüzde 243 yükseldi.

Avrupa'yı etkisi altına alan ve "Ejderha Sıcakları" olarak adlandırılan aşırı sıcak hava dalgası, iklimlendirme sektöründe büyük bir krize yol açtı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un açıklamasına göre, 21 Haziran'dan bu yana aşırı sıcaklar nedeniyle 1.300'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Artan sıcaklıklarla birlikte Avrupa'da klima talebi rekor seviyelere ulaşırken, mevcut stokların kısa sürede tükenmesi Fransa ve Almanya'yı yeni tedarik arayışına yöneltti.

"ELİNİZDE NE KADAR STOK VARSA GÖNDERİN"

Türkiye Gazetesi'nin sektör kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, Avrupa'da iklimlendirme sistemleri üretiminin sınırlı olması nedeniyle Türkiye, ani talep artışlarında kritik bir tedarik merkezi haline geldi.

Sektör temsilcileri, stokları tükenen Avrupalı firmaların Türk üreticilere ulaşarak, "Elinizde ne kadar stok varsa bize gönderin" çağrısında bulunduğunu belirtti. Mevcut siparişlerin çift haneli seviyelerde olduğu, ancak sıcak hava dalgasının sürmesi halinde talebin 100 binli adetlere ulaşabileceği ifade edildi.

Klimaların yanı sıra vantilatör ve havalandırma cihazlarına yönelik siparişlerde de dikkat çekici artış yaşanıyor.

İNGİLTERE VE İSPANYA'DA REKOR TALEP

Sıcaklıkların etkisini artırmasıyla Avrupa genelinde yeni klima kurulumları da hız kazandı. Evlerin yalnızca yüzde 7'sinde klima bulunan İngiltere'de montaj talepleri mayıs ayında yüzde 283, haziran ayında ise yüzde 340 arttı.

Klima kullanım oranının yaklaşık yüzde 40 olduğu İspanya'da ise vatandaşlar mevcut sistemlerini yenilemek ve yeni alanlara klima taktırmak için yoğun talep oluşturdu. Haziran ayındaki montaj talepleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 373 artarak kıta genelindeki en yüksek yükselişi kaydetti.

TÜRKİYE'DE DE TALEP HIZLA YÜKSELİYOR

Avrupa'dan gelen siparişler ihracatı hareketlendirirken, Türkiye'de de klima sektöründe büyüme sürüyor. Geçen yıl yaklaşık 3 milyon split klima satılan Türkiye pazarında, 2026'nın ilk beş ayında çift haneli büyüme devam etti.

Haziran ayında yeni klima montaj talepleri yüzde 140 artarken, klima gazı dolumu taleplerindeki yükseliş yüzde 243'e ulaştı.

İç pazarda en yüksek talep artışı yüzde 328 ile Gaziantep'te görüldü. Gaziantep'i yüzde 295 ile Tekirdağ, yüzde 265 ile Ankara, yüzde 251 ile Aydın, yüzde 250 ile Mersin ve yüzde 229 ile Antalya takip etti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
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