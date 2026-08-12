Avrupa'da sınır alarmı: AB'nin güvenlik modeli yıkılıyor mu?

İspanya’nın Kuzey Afrika’daki özerk şehri Ceuta’da yaşanan kitlesel geçişler, Avrupa’nın güvenlik mimarisini yeniden tartışmaya açtı. Göç yönetimi, bölgesel ittifaklar ve söylem mücadelelerinin kesişim noktasındaki kriz, Batı Akdeniz'deki dönüşümün en somut göstergesi oldu.

SETA Vakfı'nın (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları) Dış Politika araştırmacısı ve Mersin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tunç Demirtaş, "Ceuta" krizini analiz etti. Demirtaş'ın kaleme aldığı yazı şöyle:

AVRUPA'NIN SINIR GÜVENLİĞİ TARTIŞMAYA AÇILDI

30 Temmuz 2026'da İspanya'nın Kuzey Afrika'daki özerk şehri Ceuta'da yaşanan kitlesel düzensiz geçişler, Avrupa'nın göç yönetimi ve sınır güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Yaklaşık 24 saat içerisinde on binlerce kişinin sınırı geçmeye çalışması ve en az 57 kişinin hayatını kaybetmesi, olayın yalnızca insani boyutuyla değil, Avrupa'nın dış sınırlarının yönetimi açısından da önemli sonuçlar doğurdu.

"SINIR GÜVENLİĞİ" TARTIŞMASI JEOPOLİTİK BAĞLAMA TAŞINDI

Krizin hemen ardından İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon'un Ceuta ve Melilla'yı " Afrika'daki sömürge yerleşimleri" olarak nitelendiren açıklaması ise, sınır güvenliği tartışmasını daha geniş bir jeopolitik bağlama taşıdı. İsrail Dışişleri Bakanlığı daha sonra söz konusu açıklamanın resmi devlet politikasını yansıtmadığını duyurmuş olsa da yaşanan gelişme Batı Akdeniz'deki rekabetin yalnızca güvenlik ve diplomasi alanlarında değil, stratejik söylem düzeyinde de sürdüğünü ortaya koydu.

Ceuta'da yaşananlar, tek başına yeni bir düzensiz göç dalgası olarak değerlendirilemez. Kriz, Avrupa Birliği'nin uzun yıllardır uyguladığı dışsallaştırılmış sınır yönetimi modelinin ulaştığı sınırları, Batı Akdeniz'de değişen jeopolitik dengeleri ve Afrika'da giderek çeşitlenen nüfuz rekabetini aynı anda görünür hale getirdi. Bu nedenle Ceuta krizi, belirli bir aktöre kanıtlanmamış bir faillik atfetmekten ziyade, Avrupa'nın güvenlik mimarisini şekillendiren yapısal dinamikler çerçevesinde ele alınmalıdır. Bu çalışma krizi; göç hareketinin arka planı, Avrupa'nın sınır yönetimi modeli ve İsrail'in Afrika'da genişleyen diplomatik ve teknolojik varlığının oluşturduğu jeopolitik bağlam üzerinden değerlendirmektedir.

CEUTA KRİZİ: GÖÇTEN FAZLASI

Ceuta'da yaşanan gelişmeler, ilk bakışta Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı yeni bir düzensiz göç dalgası olarak değerlendirilebilir. Ancak krizin zamanlaması, ölçeği ve ortaya çıkardığı siyasi sonuçlar, olayın yalnızca göç dinamikleri üzerinden açıklanmasını güçleştirmektedir. Yaklaşık 24 saat içerisinde 50 ila 60 bin kişinin Ceuta sınırına yönelmesi, en az 57 kişinin hayatını kaybetmesi ve sınırın kısa süre içerisinde olağan kapasitesinin çok üzerine çıkması, Avrupa'nın güney sınırlarında yaşanan en dikkat çekici gelişmelerden biri olarak kayda geçti.

Krizin dikkat çekici yönlerinden biri, sınırı geçenlerin önemli bölümünün Sahra Altı Afrika'dan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan klasik transit göçmen profilinden ziyade, Fas'ın kuzey bölgelerinden gelen gençlerden oluşmasıydı. Olayların ardından on binlerce kişinin kısa süre içerisinde yeniden Fas'a dönmesi de bu hareketin klasik düzensiz göç dinamiklerinden belirli ölçüde ayrıştığını gösterdi. Bu durum, krizin yalnızca ekonomik nedenlerle açıklanmasını zorlaştırdığı gibi, göç hareketlerini mümkün kılan sosyal, ekonomik ve yönetsel koşulların birlikte değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır.

"DIŞ FAKTÖR" VAR MIYDI?

Bununla birlikte mevcut açık kaynaklar, Ceuta'daki kitlesel hareketin herhangi bir dış aktör tarafından planlandığını veya belirli bir devlet tarafından organize edildiğini doğrulayan somut kanıt ortaya koymamaktadır. Bu nedenle krizi tek bir fail üzerinden açıklamaya çalışan yaklaşımlar kadar, yaşananları tamamen spontane bir göç hareketi olarak değerlendiren yorumlar da analitik açıdan yetersiz kalmaktadır. Daha isabetli bir değerlendirme, Ceuta krizini Avrupa'nın göç yönetimi politikaları, bölgesel sosyoekonomik dinamikler ve Batı Akdeniz'de değişen güvenlik ortamının kesişim noktasında ele almaktır.

Bu yönüyle Ceuta krizi, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu temel sorunun yalnızca düzensiz göç olmadığını; sınır güvenliği, bölgesel istikrar ve jeopolitik rekabetin giderek daha fazla iç içe geçtiği yeni bir güvenlik ortamının ortaya çıktığını göstermektedir.

AVRUPA'NIN DIŞSALLAŞTIRILMIŞ SINIR GÜVENLİĞİ MODELİ

Ceuta krizi, Avrupa Birliği'nin son yıllarda benimsediği dışsallaştırılmış sınır yönetimi yaklaşımını yeniden tartışmaya açtı. Bu model, düzensiz göçü Avrupa sınırlarına ulaşmadan önce durdurmayı hedeflemekte olup bu doğrultuda transit ve kaynak ülkelerle sınır güvenliği, geri kabul, insan kaçakçılığıyla mücadele ve kapasite geliştirme alanlarında kapsamlı iş birlikleri yürütmektedir. Özellikle 2015 göç krizinin ardından bu yaklaşım, Avrupa'nın göç politikasının temel unsurlarından biri haline geldi.

Bu çerçevede Fas, Avrupa Birliği'nin en önemli ortaklarından biri konumundadır. Rabat yönetimi uzun yıllardır İspanya ve Avrupa Birliği ile sınır güvenliği, insan kaçakçılığıyla mücadele ve düzensiz göçün önlenmesi alanlarında yakın iş birliği yürütmektedir. Benzer şekilde Moritanya ve Senegal ile geliştirilen yeni mekanizmalar da özellikle Atlantik rotasında düzensiz geçişlerin önemli ölçüde azalmasına katkı sağlamıştır. Frontex verilerine göre 2026'nın ilk yarısında Avrupa Birliği'ne yönelik düzensiz sınır geçişleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 azalırken, Batı Afrika rotasında bu düşüş yüzde 70'in üzerine çıkmıştır.6 Bu tablo, Avrupa'nın üçüncü ülkelerle geliştirdiği iş birliğinin somut sonuçlar üretebildiğini göstermektedir.

Bununla birlikte aynı model, karşılıklı bağımlılığı da artırmaktadır. Avrupa'nın dış sınır güvenliğinin önemli ölçüde üçüncü ülkelerle sürdürülen iş birliğine dayanması, göç yönetimini yalnızca teknik bir sınır güvenliği meselesi olmaktan çıkararak dış politikanın ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Dolayısıyla sınır yönetiminde yaşanabilecek herhangi bir aksama veya koordinasyon sorunu, kısa sürede Avrupa'nın iç siyasetini, güvenlik gündemini ve diplomatik ilişkilerini etkileyebilecek sonuçlar doğurabilmektedir.

Ceuta'da yaşananlar da bu yapısal kırılganlığı görünür hale getirdi. Kriz, Avrupa'nın güney sınırlarının güvenliğinin fiziksel sınır önlemleriyle birlikte komşu ülkelerle sürdürülebilir ve öngörülebilir iş birliğine de bağlı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bu durum, Avrupa Birliği açısından dışsallaştırılmış sınır yönetimi modelinin terk edilmesi gerektiğini ve daha güçlü kurumsal mekanizmalar, kriz koordinasyonu ve karşılıklı güven temelinde geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir. Aksi takdirde sınır güvenliği, göç yönetimi ve bölgesel diplomasi birbirini doğrudan etkileyen alanlar olmaya devam edecektir.

İSRAİL'İN AFRİKADA GENİŞLEYEN VARLIĞI VE SÖYLEM REKABETİ

Ceuta krizi sonrasında dikkat çeken gelişmelerden biri, İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon'un Ceuta ve Melilla'yı "Afrika'daki sömürge yerleşimleri" olarak nitelendiren açıklaması oldu. İsrail Dışişleri Bakanlığı kısa süre sonra bu açıklamanın resmi devlet politikasını yansıtmadığını duyursa da, söz konusu söylem Batı Akdeniz'deki sınır tartışmalarını uluslararası diplomatik gündemin bir parçası haline getirdi. Bu yönüyle açıklama, kriz sırasında ortaya çıkan ilk önemli söylemsel müdahalelerden biri olarak değerlendirilebilir.

Bu gelişme, İsrail'in son yıllarda Afrika'da izlediği daha geniş strateji bağlamında da okunmalıdır. İsrail'in 2023 yılında Afrika Birliği'ndeki gözlemci statüsünü kaybetmesine rağmen kıtayla ilişkileri zayıflamamıştır. Aksine teknoloji, savunma sanayii, tarım, sağlık ve siber güvenlik alanlarında ikili ilişkiler üzerinden derinleşmeye devam etmiştir. Özellikle MASHAV aracılığıyla yürütülen kalkınma projeleri, tarımsal kapasite geliştirme programları ve sağlık yatırımları, İsrail'in Afrika'daki görünürlüğünü diplomatik temsilin ötesine taşımaktadır.

Bunun yanında son yıllarda kamuoyuna yansıyan bazı olaylar, İsrail merkezli teknoloji ve özel güvenlik şirketlerinin Afrika'daki siyasi süreçlerde oynadığı role ilişkin tartışmaları da artırmıştır. Pegasus casus yazılımına ilişkin soruşturmalar kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de aralarında bulunduğu bazı üst düzey yetkililerin telefonlarının hedef alındığı ortaya çıkmış, ancak olayın failleri konusunda hukuki kesinlik sağlanamamıştır. Benzer şekilde Team Jorge ve BlackCore gibi İsrail bağlantılı olduğu belirtilen özel şirketler, Afrika'da seçim süreçlerine yönelik dijital etki operasyonları iddialarıyla gündeme gelmiştir. Bu örnekler, devlet politikası ile özel sektör faaliyetleri arasındaki sınırların giderek daha fazla tartışıldığı yeni bir güvenlik alanına işaret etmektedir.

Fas ile İsrail arasında son yıllarda gelişen savunma ve güvenlik iş birliği de bu dönüşümün önemli unsurlarından biridir. 2020'de ilişkilerin İbrahim Anlaşmaları kapsamında normalleşmesinin ardından iki ülke arasında savunma sanayii, istihbarat paylaşımı ve askeri modernizasyon alanlarında önemli anlaşmalar imzalanmış olup ortak askeri komisyonlar kurulmuş ve çeşitli savunma sistemlerinin tedariki gerçekleştirilmiştir. Bu gelişmeler, İsrail'in Kuzey Afrika'daki stratejik görünürlüğünü artıran başlıca faktörlerden biri olarak değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte, Ceuta'da yaşanan kitlesel göç hareketi ile İsrail'in Afrika'daki diplomatik, teknolojik veya güvenlik faaliyetleri arasında doğrudan bir bağlantı kurmayı sağlayacak herhangi bir açık kaynak kanıt bulunmamaktadır. Bu nedenle Ceuta krizini İsrail tarafından planlanmış veya yönlendirilmiş bir operasyon olarak nitelendirmek mevcut veriler ışığında mümkün değildir. Ancak Danon'un açıklaması, İsrail'in Afrika'daki genişleyen stratejik varlığı ve son yıllarda ortaya çıkan dijital etki tartışmaları birlikte değerlendirildiğinde, Batı Akdeniz'de yaşanan krizlerin giderek daha geniş bir jeopolitik ve söylemsel rekabet ortamı içerisinde ele alınması gerektiği görülmektedir. Dolayısıyla mesele, doğrudan bir faillik tartışmasından ziyade, bölgesel güç rekabetinin kullandığı araçların çeşitlenmesi ve krizlerin uluslararası söylem düzeyinde de etkili biçimde kullanılabilmesi açısından önem taşımaktadır.

BATI AKDENİZDE JEOPOLİTİK DENGELER DEĞİŞİYOR

Ceuta krizi, Avrupa'nın son yıllarda karşı karşıya kaldığı en dikkat çekici sınır olaylarından biri olmasının ötesinde, Batı Akdeniz'de değişen jeopolitik dengelerin de yansımasıdır. Yaşananlar, düzensiz göçün artık yalnızca insani veya güvenlik eksenli bir mesele olarak ele alınamayacağını; enerji güvenliği, bölgesel diplomasi, sınır yönetimi ve stratejik iletişim gibi farklı politika alanlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu yönüyle kriz, Avrupa Birliği'nin uzun yıllardır uyguladığı dışsallaştırılmış sınır yönetimi modelinin güçlü ve zayıf yönlerini aynı anda görünür hale getirmiştir.

Ceuta örneği, Avrupa'nın komşu ülkelerle geliştirdiği göç ve sınır güvenliği iş birliklerinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Fas, Moritanya ve Senegal gibi ülkelerle kurulan mekanizmalar son yıllarda düzensiz göçün azaltılmasına somut katkılar sağlamıştır. Bununla birlikte bu model, taraflar arasında karşılıklı bağımlılığı da artırmakta olup sınır güvenliği ile dış politika arasındaki ilişkiyi daha görünür hale getirmektedir. Dolayısıyla Avrupa açısından temel mesele, mevcut iş birliği modelini sürdürerek bu modeli daha kurumsal, öngörülebilir ve krizlere karşı daha dayanıklı bir yapıya kavuşturmaktır.

İsrail'in Ceuta krizi sonrasında ortaya koyduğu söylemsel müdahale ise, Batı Akdeniz'deki jeopolitik rekabetin yeni boyutlarına işaret etmektedir. Danny Danon'un açıklaması, İsrail'in son yıllarda Afrika'da genişleyen diplomatik, teknolojik ve güvenlik ağlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, bölgesel krizlerin uluslararası söylem düzeyinde de etkili biçimde kullanılabildiğini göstermektedir. Bununla birlikte mevcut açık kaynaklar, Ceuta'da yaşanan kitlesel göç hareketi ile İsrail arasında doğrudan bir bağlantı kurmayı sağlayacak herhangi bir kanıt ortaya koymamaktadır. Bu nedenle eleştirel değerlendirmelerin doğrulanabilir olgular ile varsayımları birbirinden ayırması, analitik tutarlılık açısından büyük önem taşımaktadır.

Türkiye açısından bakıldığında ise Batı Akdeniz'deki gelişmeler, sıfır toplamlı rekabetten ziyade çok taraflı iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. İspanya, NATO müttefiki ve Avrupa'daki önemli stratejik ortaklardan biri olmayı sürdürürken; Fas da Afrika'ya açılım politikası, Akdeniz güvenliği ve ekonomik ilişkiler bakımından Türkiye'nin öne çıkan ortakları arasında yer almaktadır. Benzer şekilde Cezayir'in enerji güvenliği alanındaki rolü ve Batı Afrika ülkeleriyle geliştirilen ilişkiler de dikkate alındığında, Türkiye'nin bölgeye yönelik dengeli ve çok boyutlu yaklaşımı önem kazanmaktadır.

Sonuç olarak Ceuta krizi, belirli bir aktör üzerinden yürütülecek faillik tartışmalarından ziyade, Batı Akdeniz'de dönüşen güvenlik mimarisinin anlaşılması açısından değerlendirilmelidir. Avrupa'nın sınır yönetimi modeli, bölgesel ortaklarla geliştirilen iş birlikleri, Afrika'da giderek yoğunlaşan jeopolitik rekabet ve stratejik söylem mücadeleleri birlikte ele alındığında, Ceuta'da yaşananlar, uluslararası siyasette güvenlik ve diplomasinin giderek daha fazla iç içe geçtiği yeni dönemin önemli göstergelerinden biri olarak okunmalıdır.

Kaynak: Haberler.com