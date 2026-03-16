Haberler

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 2 gümüş ve 7 bronz madalya ile tamamladı. 30 sporcunun katıldığı organizasyonda, önemli başarılar elde edildi.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Zrenjanin kentinde gerçekleştirilen organizasyonda erkekler serbest, erkekler grekoromen ve kadınlar kategorilerinde 10'ar sıklette mücadele edildi. Türkiye'yi şampiyonada toplam 30 sporcu temsil etti.

Organizasyonda erkekler serbest stil 92 kiloda Fatih Altunbaş ve 86 kiloda Ahmet Yağan gümüş madalya kazandı.

Serbest stil 61 kiloda Tolga Özbek, 92 kiloda Metehan Yaprak, 125 kiloda Hakan Büyükçıngıl, grekoromen stil 67 kiloda Azat Sarıyar, 87 kiloda Alperen Berber, kadınlarda 53 kiloda Şevval Çayır ve 55 kiloda Tuba Demir ise bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

