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Zelenskiy: Eylülde çok şey değişebilir

Zelenskiy: Eylülde çok şey değişebilir
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Eylülde çok şey değişebilir. İnsanları, hayatları ve barışı korumak için ortaklarımızla birlikte her şeyi yapmalıyız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Eylülde çok şey değişebilir. İnsanları, hayatları ve barışı korumak için ortaklarımızla birlikte her şeyi yapmalıyız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yayımladığı görüntülü mesajında, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile Ukrayna'daki cephe hattındaki durumu ve Rusya'nın saldırılarını ele aldıklarını bildirdi.

"PUTİN, SAVAŞI SÜRDÜRMEK İSTİYOR"

ABD'li temsilcilerin Rus tarafıyla görüşmelere hazırlandığını belirten Zelenskiy, Ukrayna ve ortak ülkelerin istihbarat verilerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sürdürmek istediğine işaret ettiğini aktardı.

"EYLÜL'DE ÇOK ŞEY DEĞİŞEBİLİR"

Zelenskiy, "Eylülde çok şey değişebilir. İnsanları, hayatları ve barışı korumak için ortaklarımızla birlikte her şeyi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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