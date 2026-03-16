AB, Rusya'dan enerji ithalatını tamamen bitirmekte kararlı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, AB'nin Rusya'dan enerji ithalatını sonlandırmakta kararlı olduğunu, gelecekte Rusya'dan "tek bir molekül" enerji alınmayacağını söyledi.

Jorgensen, AB ülkelerinin enerji bakanlarının Brüksel'de yapacağı toplantı girişinde basına açıklamalarda bulundu.

"Bugün Avrupa'daki çok yüksek enerji fiyatlarını ele alacağız." ifadesini kullanan Jorgensen, yaşananın bir enerji arz güvenliği sorunu olmadığını anlattı."

Jorgensen, küresel piyasalarda petrol ve gaz fiyatlarının çok yüksek seviyelerde seyrettiğini anımsatarak, AB'nin mevcut durumda 2022'ye kıyasla çok daha iyi bir konumda olduğunu belirtti.

AB enerji sisteminde daha fazla yenilenebilir enerji bulunduğunu ve genel olarak enerji tedarikini çeşitlendirdiklerini aktaran Jorgensen, 2022'deki krizden ders alarak çeşitli adımlar attıklarını söyledi.

Jorgensen, "Avrupa'da fiyatları düşürecek iki şey olduğunu kesin olarak biliyoruz. Birincisi, mümkün olan en hızlı şekilde daha fazla yenilenebilir enerjiye geçmemiz gerekiyor. Bu nedenle izin süreçlerini ciddi şekilde kısaltmalıyız. İkincisi ise daha fazla enerji bağlantısına sahip olmamız. Ne kadar birbirimize bağlı olursak ve ne kadar gerçek bir enerji birliği oluşturursak, fiyatlar da o kadar düşecektir." diye konuştu.

Belçika Başbakanı Bart de Wever'in Avrupa'nın Rusya ile ilişkilerini yeniden normalleştirmesi ve ucuz enerjiye yeniden erişim sağlaması gerektiğini açıklaması hakkında bir soruyu yanıtlayan Jorgensen, "AB olarak Rus enerjisini ithal etmek istemediğimize karar verdik. Noel öncesinde gaz ithalatını yasaklamayı yasalaştırdık. Ayrıca petrol için de bir yasak önerisi sunacağımı açıklamıştım. Bildiğiniz gibi petrol için zaten yaptırımlar var, ancak iki ülkenin bu yaptırımlardan muafiyeti bulunuyor. Benim görüşüme göre bu çizgide kalmamız son derece önemli." dedi.

Jorgensen, Avrupa'nın Rusya'nın savaşı doğrudan finanse etmesine yardımcı olmaması gerektiğini belirterek, uzun süre Rus enerjisine bağımlı kalındığını ve bu nedenle enerjinin bir şantaj aracı olarak kullanılabildiğini ifade etti.

Kararlı bir şekilde yola devam edeceklerini söyleyen Jorgensen, "Geçmişte yaptığımız hataları tekrar etmemeliyiz. Bu yüzden mesaj çok net. Gelecekte Rusya'dan tek bir molekül bile ithal etmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Jorgensen, "Hepimiz enerji fiyatlarının düşmesini istiyoruz. Aynı zamanda fiyatları düşürecek bazı şeyleri yeterince hızlı yapmadığımızı da kabul etmemiz gerekiyor. Bunlardan biri de daha fazla bağlantı kurmak. Bu nedenle Komisyon adına, yaşadığımız sorunları gidermeye yardımcı olacak planlar sundum. Şimdi elbette içeriği ayrıntılı şekilde tartışacağız ve tüm ülkelerin bakanlarını endişeleri konusunda dinleyeceğim." dedi.

AB'nin Orta Doğu'da çatışmaların yaşandığı bölgeden gaz veya petrol alma konusunda çok bağımlı olmadığını belirten Jorgensen, şöyle konuştu:

"Bu nedenle bir arz güvenliği sorunumuz yok. Ancak bir fiyat sorunumuz var. Dünya piyasasında fiyatlar yükseldiğinde bu elbette bizi de etkiliyor. Bu yüzden durumu yakından izlememiz gerektiğinin farkındayız. Aynı zamanda hazırlıklı olmamız gerekiyor çünkü durum daha da tırmanabilir. Böyle bir durumda üye ülkelere yardımcı olabilmek için kısa vadeli önlemler almaya da hazır olmamız gerekir."

Toplantı kapsamında AB ülkelerinin enerji bakanları, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle yükselen petrol ve doğal gaz fiyatlarının etkisini azaltmak ve enerji maliyetlerini düşürmek için atılabilecek adımları görüşecek.