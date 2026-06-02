Ebola virüsü sınırları aştı, Avrupa ve Güney Amerika alarma geçti

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde can kaybının 42’ye ulaştığı Bundibugyo suşu kaynaklı Ebola salgını, uluslararası uçuşlar nedeniyle küresel bir tehdide dönüştü. DSÖ erken teşhisle iyileşme haberlerini duyursa da virüs şüphesinin ulaştığı İtalya ve Brezilya'da sağlık protokolleri en üst seviyeye çıkarıldı.

  • Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınında kesinleşmiş vaka sayısı 282'ye, can kaybı 42'ye yükseldi.
  • Virüs şüphesi ilk kez Brezilya ve İtalya'ya ulaştı; Brezilya'da iki kişi, İtalya'da bir yolcu gözetim altında.
  • DSÖ, salgının Bundibugyo suşu için lisanslı aşı veya özel tedavi bulunmadığını, ancak erken müdahale ile ölümcüllüğün azaltılabileceğini bildirdi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde (DKC) ortaya çıkan ve hızla yayılan ölümcül Ebola salgını, Afrika kıtasının sınırlarını aşarak küresel bir tehdide dönüştü. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uluslararası sağlık kuruluşları, virüs şüphesinin ilk kez Brezilya ve İtalya'ya kadar ulaşması üzerine alarma geçti.

Ülke tarihindeki 17. Ebola salgını olan bu dalga, virüsün keşfedilmesinden bu yana yaşanan en büyük üçüncü salgın olarak kayıtlara geçti. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, uluslararası müdahalede geç kalınması nedeniyle virüsün bölgesel ve küresel yayılma riskinin gerçeğe dönüştüğünü açıkladı. Kıta genelinde şu an bin 100'den fazla şüpheli vaka inceleme altında tutuluyor.

İYİLEŞME HABERLERİ UMUT OLDU 

Endişe verici yayılıma rağmen, DSÖ’den küresel sağlık kamuoyuna umut veren bir açıklama geldi. Bunia kentinde tedavi gören dört hemşire ve bir laboratuvar çalışanının tamamen iyileşerek taburcu edildiği duyuruldu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının merkez üssü Ituri eyaletinin başkenti Bunia’ya gerçekleştirdiği ziyarette önemli mesajlar verdi. Ghebreyesus, Ebola’nın bu belirli "Bundibugyo" suşu için henüz lisanslı bir aşı veya özel bir tedavi bulunmadığını kabul etti; ancak iyi bir destekleyici tıbbi bakım ve erken müdahale ile hastalığın ölümcül olmaktan çıkabileceğini vurguladı.

VAKA SAYISI 282'YE YÜKSELDİ 

Erken teşhisin hayat kurtardığını belirten yetkililer, tüm müdahalelere rağmen Kongo'daki bilançonun ağırlaştığını bildirdi. Son verilere göre ülkedeki kesinleşmiş vaka sayısı 282’ye, virüs kaynaklı can kaybı ise 42’ye yükseldi.

BREZİLYA VE İTALYA'DA ACİL DURUM ALARMI 

Salgın bölgelerine seyahat geçmişi olan kişilerin ülkelerine dönmesiyle birlikte, virüsün yayılma korkusu Güney Amerika ve Avrupa'ya sıçradı:

Brezilya'da Sao Paulo ve Rio de Janeiro kentlerinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran iki kişide menenjit ve sıtma tespit edildi. Ancak Brezilyalı sağlık yetkilileri, bu teşhislerin Ebola olasılığını tamamen ortadan kaldırmadığını belirterek hastaları sıkı takip altında tutuyor.

İtalya'da ise Sardinya adasında, DKC'den dönen ve Ebola belirtileri gösteren bir yolcu için acil durum protokolleri devreye sokuldu. İtalya Sağlık Bakanlığı, hastanın ilk test sonucunun negatif çıktığını duyurarak ülkede şu an için riskin oldukça düşük olduğunu açıkladı.

Uluslararası sağlık örgütleri, salgının küresel bir pandemiye dönüşmesini engellemek adına sınır kapılarındaki ve havalimanlarındaki denetimlerin artırılması çağrısında bulunuyor.

Elif Yeşil
