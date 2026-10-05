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Parlamentoyu fesheden Sánchez'den konut hamlesi

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Parlamentoyu fesheden Sánchez'den konut hamlesi
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İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in parlamentoyu feshederek 29 Kasım'da erken seçim kararı almasının ardından hükümetten yeni bir hamle geldi. Parlamento yapısının değişmesiyle hükümetin, daha önce reddedilen konut düzenlemelerini Junts'un desteğine ihtiyaç duymadan yeniden gündeme getirebileceği belirtiliyor. Parlamentonun feshiyle görüşülmekte olan birçok yasa tasarısı da kadük hale geldi.

  • İspanya Başbakanı Pedro Sánchez parlamentoyu feshederek 29 Kasım'da erken seçime gitme kararı aldı.
  • Hükümet, daha önce PP, Vox, UPN ve Junts'un oylarıyla reddedilen konut tedbirlerini içeren düzenlemeleri Bakanlar Kurulu gündemine almaya hazırlanıyor.
  • Parlamentonun feshedilmesiyle tamamlanmamış yasa tasarıları kadük hale geldi; bunlar arasında bölgesel finansman sistemi değişikliği ve bazı bölgesel borçların silinmesine ilişkin düzenlemeler bulunuyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in parlamentoyu feshederek 29 Kasım'da erken seçime gitme kararının ardından Madrid'de siyasi hareketlilik sürüyor. Hükümetin, seçim kararının hemen ardından konut krizine yönelik yeni düzenlemeleri Bakanlar Kurulu'nun gündemine almaya hazırlandığı belirtildi.

REDDEDİLEN DÜZENLEMELER YENİDEN GÜNDEMDE

Hükümetin hazırladığı düzenlemelerin, kısa süre önce parlamentoda PP, Vox, UPN ve Junts'un oylarıyla reddedilen konut tedbirlerinin tamamını veya bir bölümünü içermesi bekleniyor.

Söz konusu düzenlemeler arasında tahliyelerin önlenmesine yönelik tedbirler ile kiracıların korunmasını amaçlayan uygulamalar bulunuyor.

PARLAMENTO FESHEDİLİNCE OY DENGESİ DEĞİŞTİ

Sánchez'in parlamentoyu feshetmesiyle normal yasama faaliyetleri sona ererken, seçimlere kadar parlamentonun görevlerini daha sınırlı yetkilere sahip Daimi Temsilciler Kurulu yürütecek.

Bu durum siyasi dengeleri de değiştirdi. Hükümetin, daha önce parlamentodan geçirmek için ihtiyaç duyduğu Junts'un desteğine yeni yapıda ihtiyaç duymadan bazı düzenlemeleri kabul ettirebilmesinin mümkün olabileceği belirtiliyor.

BİRÇOK YASA TASARISI KADÜK HALE GELDİ

Erken seçim kararının bir başka sonucu da parlamentoda görüşülmeye devam eden yasa tasarılarında yaşandı. Parlamentonun feshedilmesiyle tamamlanmamış birçok yasama girişimi kadük hale geldi.

Bunlar arasında bölgesel finansman sisteminde değişiklik yapılmasını öngören düzenlemeler ile bazı bölgesel borçların silinmesine ilişkin çalışmalar da bulunuyor. Düzenlemelerin yeniden hayata geçirilmek istenmesi halinde yeni parlamentoda yasama sürecinin baştan başlatılması gerekecek.

SANDIKLAR 29 KASIM'DA KURULACAK

İspanya'da erken genel seçimler 29 Kasım'da gerçekleştirilecek. Seçim kampanyasının 13 Kasım'da başlaması ve 27 Kasım'da sona ermesi planlanırken, 28 Kasım seçim yasaklarının uygulanacağı gün olacak.

Sánchez'in erken seçim kararının ardından bir yandan seçim hazırlıkları başlarken diğer yandan hükümetin konut krizine ilişkin atacağı yeni adımlar Madrid siyasetinin en önemli başlıklarından biri haline geldi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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