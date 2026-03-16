Basketbol Avrupa Ligi'nde ertelenen Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı yarın oynanacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 14. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak. Müsabaka Barış ve Dostluk Salonu'nda TSİ 21.15'te başlayacak. İki takım ligde zorlu bir mücadele verecek.

Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 14. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 30 karşılaşmada 22 galibiyet, 8 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, zirvede yer alıyor.

Yunanistan ekibi ise oynadığı 31 maçta 20 kez sahadan galip ayrılırken, 11 müsabakada da rakiplerine kaybetti ve ikinci basamakta kendine yer buldu.

Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, 4 Aralık'ta ertelenen müsabakanın ardından "Olympiakos'un salonundaki su sızıntısından kaynaklanan durum nedeniyle karşılaşmanın oynanamadığını" dile getirmişti.

Takımların organizasyonda bu sezonki randevusunda Fenerbahçe Beko, sahasında Olympiakos'u 88-80 yendi.

İki takım arasında 38. randevu

Fenerbahçe ile Olympiakos, Basketbol Avrupa Ligi'nde 38. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Ekim 2002'den bu yana oynanan 37 müsabakanın 19'unu sarı-lacivertli ekip, 18'ini ise Yunanistan temsilcisi kazandı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
