Kadın Bilardo Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Türkiye Kadın Bilardo Milli Takımı, Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyonda Gülşen Degener ve Güzin Müjde Karakaşlı'dan oluşan ay-yıldızlı ekip, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Milli sporcular, turnuva boyunca sergilediği başarılı performansla finale yükseldi.

Final karşılaşmasında Hollandalı Karina Jetten ile Theresa Klompenhouwer ile karşılaşan Türkiye, mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak Avrupa ikinciliğini elde etti.

