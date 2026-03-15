Haberler

Kadın Bilardo Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Kadın Bilardo Milli Takımı, Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselerek gümüş madalya elde etti. Milli sporcular Gülşen Degener ve Güzin Müjde Karakaşlı, finalde Hollanda'ya 2-0 mağlup oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Antalya'da bir otelde gerçekleştirilen organizasyonda Gülşen Degener ve Güzin Müjde Karakaşlı'dan oluşan ay-yıldızlı ekip, turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Milli sporcular, turnuva boyunca sergilediği başarılı performansla finale yükseldi.

Final karşılaşmasında Hollandalı Karina Jetten ile Theresa Klompenhouwer ile karşılaşan Türkiye, mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak Avrupa ikinciliğini elde etti.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı

Dünyanın gözü önünde katliam! Yine yasaklı bombayla vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sörloth için 35 milyon euroluk dev teklif

Ortalığı karıştıracak dev teklif! Bu rakamı kabul etmemeleri imkansız
Samsunspor galibiyeti 90+3'te hatırladı

Bir taraf sevinçten çıldırdı, diğer taraf hüzünden adeta yıkıldı
İsrailli uzman: İran'ın misket bombası taşıyan füzeleri İsrail'e ciddi zarar verdi

Resmen itiraf ettiler! İran'ı silahı başlarına bela oldu
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek

İran'la ilgili bugüne kadar ki en net tarih! Dünya, merakla bekliyor
Sörloth için 35 milyon euroluk dev teklif

Ortalığı karıştıracak dev teklif! Bu rakamı kabul etmemeleri imkansız
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Orkun Kökçü'den ağızları açık bırakan gol

Bu şut ağlara gitti!