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ABD Başkanı Trump, bu hafta İran'la daha fazla görüşme beklediğini söyledi

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ABD Başkanı Trump, bu hafta İran'la daha fazla görüşme beklediğini söyledi
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile bu hafta daha fazla görüşme gerçekleştirilmesini beklediğini söyledi. ABD'li müzakereciler ile İran heyeti arasındaki temasların sürdüğünü belirten Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak bunun kendi istediği anlaşma olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Bu hafta İran ile daha fazla görüşme gerçekleştirilmesini bekliyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran ile ilgili açıklamada bulundu. ABD'li müzakereciler ile İran heyeti arasında temasların sürdüğünü kaydeden Trump, "Bu hafta İran'la daha fazla görüşme gerçekleştirilmesini bekliyorum. Bir anlaşma yapmak istiyorlar, ancak bu benim yapmak istediğim anlaşma değil" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'a karşı saldırılara yeniden başlamayı düşünüp düşünmediği sorusuna, "Bunu her zaman düşünüyorum" yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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