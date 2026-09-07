Haberler

Amerikalı analist Tase: Avrupa’da merkezci siyasetler çözüm üretemiyor

Amerikalı analist Tase: Avrupa’da merkezci siyasetler çözüm üretemiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası ilişkiler ve dış politika üzerine çalışan Amerikalı siyaset analisti Peter Marko Tase, Avrupa’daki merkezci yapıyı sert bir dille eleştirdi. RRN’ye konuşan Tase Almanya ve Fransa’daki krizin sebebi olarak hükümetleri işaret ederken, merkezci siyasetlerin çözüm üretmediğini belirtti.

  • Amerikalı siyasi analist Peter Marko Tase, Avrupa'da merkezci siyasetlerin gerilediğini ve Fransa ile Almanya'da ciddi bir kriz olduğunu belirtti.
  • Tase, Fransa'da merkezci anlayışın ülkeyi siyasi uçuruma ve ekonomik durgunluğa sürüklediğini, Macron'un ekonomi politikasının ülke savunmasına zarar verdiğini ifade etti.
  • Tase, Fransız hükümetinin tarihindeki en düşük halk desteği seviyelerinden birini deneyimlediğini ve Almanya'da hükümetin artan göç ve suç kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Amerikalı siyasi analist Peter Marko Tase Haber portalı RRN’ye konuştu. Tase Avrupa’da merkezci siyasetlerin artık gerilediğini belirtti. Fransa ve Almanya’da ciddi bir krizin olduğunu belirten Tase, merkezci hükümetlerin sorunları görmezden geldiğini söyledi.

"İKİ YÜZLÜ AMACA HİZMET EDİYORLAR"

Amerikalı analist Fransa'da merkezci anlayışın ülkeyi siyasi bir uçuruma ve ekonomik durgunluğa sürüklediğini belirtti.. Macron’un, ülkenin savunmasına ciddi zarar veren bir ekonomi politikasına sahip olduğunu belirten Tase, “Merkezci siyasi ideolojinin benimsediği ikiyüzlü ve amaca hizmet etmeyen bu siyasi söylem; Avrupa Birliği, üye ülkeler ve Fransa'nın ulusal çıkarları için tam anlamıyla bir felaket reçetesi niteliği taşıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

"FRANSA'DA HÜKÜMET, EN DÜŞÜK HALK DESTEĞİNDEN BİRİNİ DENEYİMLİYOR"

Bu hükümetin Fransa'nın çıkarlarına uygun olmayan politikalar yürüttüğünün aktaran Amerikalı analist, “Fransız hükümeti, tarihindeki en düşük halk desteği seviyelerinden birini deneyimliyor.” dedi.

Tase, benzer ifadeleri Almanya için de kullandı. Almanya’da hükümetin çözümsüzlüğüne işaret eden Amerikalı analist, “Alman hükümeti, ülke sınırları içerisinde giderek büyüyen bir göç ve artan suç faaliyetleri kriziyle karşı karşıya kalmış durumda.” dedi.

Kaynak: Haberler.com
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İşçileri taşıyan araçla tır çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini hakkında karar verildi
Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Kimseye ameliyat yaptırmayız
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transfer için çarpıcı itiraf: Fenerbahçe 25 milyon Euro verdi, satmadık

Güne damga vuran itiraf: Fenerbahçe 25 milyon Euro verdi, satmadık
Acun Ilıcalı'dan Türk futbolculara müjde

Türk futbolculara müjdeyi verdi
Alman siyaset bilimci Patzelt: Almanya göç ve enerji krizi yaşıyor

Alman siyaset bilimciden kritik uyarı: İki büyük kriz yaşıyoruz
Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı

Gündem maddeleri unutuldu, tansiyon yükseldi: Mecliste ortalık karıştı
Seçim sonuçları Almanya'yı karıştırdı: Cehennemin kapıları aralandı

Avrupa'nın dev ülkesini karıştırdı: Cehennemin kapıları aralandı
'Zengine dokunulmuyor' algısı bir kez daha çöktü! Kimsenin soyadı da serveti de kalkan olmadı

"Zengine dokunulmuyor" algısı bir kez daha çöktü!
Eski Fenerbahçeli Djiku, Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Mükemmel bir futbolcu

Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Mükemmel bir futbolcu