Avrupa borsaları, G7'nin 100 milyon varil kararıyla yükselişle kapandı

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Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,75 değer kazanarak 631,35 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 artarak 10.461,95, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,17 yükselerek 25.231,1, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 kazançla 7.897,19 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 artışla 50.483,21 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 1,126 seviyesinde işlem gördü.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin enerji maliyetleri ve enflasyon üzerindeki etkilerini takip eden yatırımcılar, petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte Avrupa pay piyasalarında alıma yöneldi.

G7 ülkelerinin liderleri, küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak amacıyla Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) koordinasyonunda dizel ve diğer petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varilin 4 ay içinde serbest bırakılmasına karar verdi.

G7'nin kararı, arz sıkışıklığına ilişkin endişeleri hafifleterek petrol fiyatlarını bir miktar aşağı çekti. Brent petrolün varil fiyatı TSİ 19.11 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalarak 101 dolara geriledi.

Kaynak: AA