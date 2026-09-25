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Ömer Koç'tan İsrail'e destek veren Batı'ya sert tepki: Çok vahim sonuçları olacak

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Ömer Koç'tan İsrail'e destek veren Batı'ya sert tepki: Çok vahim sonuçları olacak Haber Videosunu İzle
Ömer Koç'tan İsrail'e destek veren Batı'ya sert tepki: Çok vahim sonuçları olacak
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Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Gazze'deki tablo ve Batılı ülkelerin İsrail'e yönelik tutumuna sert tepki gösterdi. ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin İsrail'e koşulsuz desteğinin yaşananların önünü açtığını söyleyen Koç, Avrupa'nın ahlaki inandırıcılığını kaybettiğini belirterek, “Bunun da hepimizi etkileyen çok vahim neticeleri olacaktır” dedi.

  • Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin İsrail'e koşulsuz desteğinin Gazze'deki soykırımı mümkün kıldığını belirtti.
  • Ömer Koç, Avrupa'nın ahlaki inandırıcılığını kaybettiğini ve bunun vahim sonuçlar doğuracağını ifade etti.
  • Ömer Koç, Türkiye'nin üretim kapasitesini güçlendirmesi, teknoloji geliştirmesi ve fikri mülkiyet sahibi bir ekonomik yapıya yönelmesi gerektiğini söyledi.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Gazze'deki savaş ve uluslararası toplumun tutumuna ilişkin sert açıklamalarda bulundu. ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin İsrail'e verdiği desteği eleştiren Koç, Batı ülkelerinin tutumunun uluslararası hukuka yönelik güveni zedelediğini savundu. Koç, Avrupa'nın artık ahlaki açıdan inandırıcılığını kaybettiğini söyledi.

"KOŞULSUZ DESTEK, BATI'NIN YÜZ KARASI OLAN BU SOYKIRIMI MÜMKÜN KILDI"

Elazığ'da düzenlenen 27. TÜRKONFED İş Dünyası Zirvesinin ilk gününde onur konuşmacısı olarak kürsüye çıkan Ömer Koç, küresel düzende yaşanan değişimlerin yanı sıra Gazze'deki gelişmeleri de değerlendirdi.

Gazze'deki durumu "insanlık trajedisi" olarak nitelendiren Koç, uluslararası hukuk ve bu hukuku korumakla görevli kurumların yaşananlar karşısında etkisiz kaldığını söyledi.

Koç, ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin İsrail'e yönelik tutumunu şu sözlerle eleştirdi:

"ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin İsrail'i koşulsuz olarak desteklemesi, Batı'nın yüz karası olan bu hunhar soykırımı mümkün kıldı. Maalesef artık Avrupa'nın en ufak bir ahlaki inandırıcılığı kalmamıştır ve bunun da hepimizi etkileyen çok vahim neticeleri olacaktır."

"ULUSLARARASI KURUMLARIN ACZİ ORTAYA ÇIKTI"

Koç, Gazze'deki gelişmelerin yalnızca bölgesel bir çatışma olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, yaşananların uluslararası sistemin işleyişi açısından da önemli sonuçlar doğurduğunu söyledi. Uluslararası hukukun ve bu hukuku korumakla görevli kurumların yaşananlar karşısındaki durumuna dikkat çekti.

KÜRESEL DÜZEN VE EKONOMİ MESAJI

Koç'un konuşmasının odağında yalnızca Gazze bulunmadı. Küresel ekonomik düzenin değiştiğini belirten Koç, jeopolitik gerilimlerin, ABD-Çin rekabetinin, Avrupa'nın rekabetçilik sorunlarının ve iklim değişikliğinin küresel ekonomi açısından önemli riskler oluşturduğunu söyledi.

Küresel piyasaların istikrarının bölgesel savaşların seyrinden etkileneceğini vurgulayan Koç, Türkiye'nin değişen dünyada üretim kapasitesini güçlendirmesi, teknoloji geliştirmesi ve fikri mülkiyet sahibi bir ekonomik yapıya yönelmesi gerektiğini dile getirdi.

Koç ayrıca kalıcı istikrar için kurum ve kurallarıyla işleyen bir demokrasi ile hukukun üstünlüğünün önemine dikkat çekti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
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