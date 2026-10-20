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Trump'tan Avrupa'ya sert uyarı: Böyle giderse ortada Avrupa diye bir yer kalmayacak

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Trump'tan Avrupa'ya sert uyarı: Böyle giderse ortada Avrupa diye bir yer kalmayacak Haber Videosunu İzle
Trump'tan Avrupa'ya sert uyarı: Böyle giderse ortada Avrupa diye bir yer kalmayacak
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ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa'da devam eden ve bazı ülkelerde şiddet olaylarına dönüşen protesto gösterilerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fransa ve İtalya'nın ayaklanmalara karışan kişileri ülkelerinden çıkarması gerektiğini savunan Trump, "Avrupa kendine çeki düzen vermeli, yoksa ortada Avrupa diye bir yer kalmayacak" dedi. Trump, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya para harcamaktan yorulmaya başladığını da öne sürdü.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerinin protesto gösterilerine karşı daha sert önlemler alması gerektiğini, aksi halde "ortada Avrupa diye bir yer kalmayacağını" söyledi.
  • Trump, Fransa ve İtalya'daki protestolara karışan kişilerin bu ülkelerden çıkarılması çağrısında bulundu.
  • Trump, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya mali destek sağlamaktan yorulmaya başladığını ve savaşın sona erdirilmesi gerektiğini savundu.

Abd Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamada Avrupa'daki protesto gösterilerini ve Rusya- Ukrayna Savaşı'nı değerlendirdi. Fransa ve İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşanan olaylara dikkat çeken Trump, kıtanın geleceğine ilişkin sert uyarılarda bulundu.

“ORTADA AVRUPA DİYE BİR YER KALMAYACAK"

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde devam eden ve yer yer şiddet olaylarına dönüşen protesto gösterilerine değinen Trump, özellikle Fransa ve İtalya'daki gelişmeleri hedef aldı. Avrupa ülkelerinin yaşanan olaylar karşısında daha sert önlemler alması gerektiğini savunan Trump, "Avrupa kendine çeki düzen vermeli, yoksa ortada Avrupa diye bir yer kalmayacak" ifadelerini kullandı.

FRANSA VE İTALYA'YA ÇAĞRI

Fransa ve İtalya'daki protestoların giderek tehlikeli bir boyuta ulaştığını öne süren ABD Başkanı, iki ülkenin ayaklanmalara karışan kişileri ülkelerinden çıkarması gerektiğini söyledi.

Bölgedeki gerilimin henüz sona ermediğine dikkat çeken Trump, durumun kaynamaya devam ettiği uyarısında bulundu.

"AVRUPA BİRLİĞİ UKRAYNA'YA PARA HARCAMAKTAN YORULUYOR"

Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya sağladığı mali destek konusunda giderek isteksizleştiğini savundu.

Avrupa ülkelerinin Ukrayna için para harcamaktan yorulmaya başladığını öne süren Trump, savaşın sona erdirilmesi gerektiğine işaret etti.

ZELENSKİ'YE SAVAŞI BİTİRME ÇAĞRISI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye de seslenen Trump, Ukrayna liderinin savaşı sona erdirmek istemesi gerektiğini söyledi.

Trump'ın açıklamaları, Rusya ile Ukrayna arasında savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde geldi.

ABD Başkanı, daha önce de Zelenski'nin müzakerelerdeki tutumunu eleştirerek Ukrayna adına başka bir ismin görüşmeleri yürütmesi gerektiğini savunmuştu.

Kaynak: Haberler.com
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