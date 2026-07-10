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Otomotiv devinden tarihi küçülme adımı! Model sayısı yarıya inecek

Otomotiv devinden tarihi küçülme adımı! Model sayısı yarıya inecek
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Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, yeniden yapılanma kapsamında model yelpazesini yaklaşık yarıya indirmeye ve yıllık üretim kapasitesini 9 milyon araca düşürmeye hazırlanıyor. Şirket, işten çıkarma ve fabrika kapatma iddialarını doğrulamazken, dönüşümün artan maliyetler ve küresel rekabet baskısına karşı rekabet gücünü artırmayı hedeflediğini açıkladı.

  • Volkswagen, model yelpazesini yaklaşık yarıya indirmeyi planlıyor.
  • Volkswagen'in yıllık üretim kapasitesi yaklaşık 9 milyon araca düşürülecek.
  • Volkswagen, 100 bine kadar işten çıkarma ve Almanya'da dört fabrika kapatmayı değerlendiriyor.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, kapsamlı yeniden yapılanma planı kapsamında model yelpazesini önemli ölçüde daraltmaya ve üretim kapasitesini azaltmaya hazırlanıyor.

Şirket, yüksek maliyetler, Çinli rakiplerin artan rekabeti ve ABD'nin ithalat tarifelerinin oluşturduğu baskı nedeniyle iş modelini yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

Perşembe günü gerçekleştirilen denetleme kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, model yelpazesinin kademeli olarak yaklaşık yarıya indirileceği ve şirketin en kârlı pazar segmentlerine odaklanacağı bildirildi.

ÜRETİM KAPASİTESİ DÜŞÜRÜLECEK

Yeniden yapılanma kapsamında Volkswagen'in yıllık üretim kapasitesinin yaklaşık 9 milyon araca düşürülmesi planlanıyor. CEO Oliver Blume'un hazırladığı plan kapsamında 100 bine kadar çalışanın işten çıkarılması ve Almanya'da dört fabrikanın kapatılmasının değerlendirildiği öne sürüldü.

Volkswagen ise işten çıkarma ve fabrika kapatma iddialarına ilişkin resmi bir doğrulama yapmadı.

İŞÇİLERDEN PROTESTO

Söz konusu iddialar, denetleme kurulu toplantısının yapıldığı gün Volkswagen'in Almanya'daki tesislerinde geniş çaplı işçi protestolarına neden oldu.

Wolfsburg'daki genel merkezde yapılan toplantıda CEO Oliver Blume'un grup genelinde daha sert maliyet kesintileri talep ettiği, yönetim kurulunda güçlü şekilde temsil edilen işçi sendikalarının ise bu planlara karşı çıktığı belirtildi.

REKABET BASKISI ARTIYOR

89 yıllık Alman otomotiv devi, son dönemde özellikle Çinli elektrikli otomobil üreticilerinin yükselişi, Avrupa'da artan işçilik ve enerji maliyetleri ile ABD'nin ticaret politikalarının oluşturduğu baskıyla karşı karşıya bulunuyor.

Audi ve Porsche markalarını da bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu'nun, değişen küresel rekabet koşullarına uyum sağlamak amacıyla tarihindeki en kapsamlı dönüşüm süreçlerinden birini yürüttüğü belirtilirken, yeniden yapılanmaya ilişkin görüşmelerin önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Haberler.com
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