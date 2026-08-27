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Kral Harald'ın sağlık durumu kritik

Kral Harald'ın sağlık durumu kritik
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Norveç Kraliyet Sarayı, Kral 5. Harald'ın sağlık durumunun son derece ciddi olduğunu açıkladı. Veliaht Prens Haakon etkinlikleri iptal edip hastaneye gitti, halk saray önüne çiçek bırakıyor. Kral, hemolitik anemi nedeniyle tedavi görüyor.

Norveç Kraliyet Sarayı, Norveç Kralı 5. Harald'ın sağlık durumunun "son derece ciddi" olduğunu açıkladı.

Norveç Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta hastanaye kaldırılan Kral 5. Harald'ın sağlık durumunun "son derece ciddi" olduğu ifade edildi. Açıklamada daha fazla detaya yer verilmedi. 53 yaşındaki Veliaht Prens Haakon, tüm kraliyet etkinliklerini iptal ederek diğer aile üyeleriyle birlikte Oslo Üniversitesi Hastanesi'ne geldi. Halk ise Oslo'daki sarayın önüne çiçekler bırakmaya başladı.

Avrupa'nın en yaşlı hükümdarı, 17 Ağustos'tan beri kırmızı kan hücrelerinin anormal derecede hızlı yıkımına yol açan ve yorgunluk ile nefes darlığına neden olan hemolitik anemi rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatıyor. Pazar günü yapılan açıklamada, kanındaki bakteriyel enfeksiyon nedeniyle antibiyotik tedavisi gördüğü ve tedaviye olumlu yanıt verdiği belirtilmişti.

1991'de tahta çıkmıştı

Avrupa'nın en uzun süre görevde kalan hükümdarlarından biri olan Kral 5. Harald, son haftalarda nadir görülen bir kan hastalığı olan hemolitik anemi nedeniyle kortizon tedavisi görüyordu. Ocak 1991'de tahta çıkan kral, ilerleyen yaşına rağmen tahttan çekilmeyi açıkça reddediyordu. Şubat ayında İspanya'nın Tenerife adasında bir enfeksiyon ve dehidrasyon sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan Kral 5. Harald, 2024 yılında da Malezya'da tatil yaparken rahatsızlanmış ve krala kalp pili takılmıştı. Kraliçe Sonja da kalp sorunları nedeniyle bu yılın Mayıs ayında muayene ve gözlem amacıyla hastaneye yatırılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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