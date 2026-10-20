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Sırbistan'ın eski Cumhurbaşkanı Vucic: Üçüncü Dünya Savaşı kaçınılmaz

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Sırbistan'ın eski Cumhurbaşkanı Vucic: Üçüncü Dünya Savaşı kaçınılmaz
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Sırbistan’ın eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa ülkelerinin hızla silahlanmasına dikkat çekerek Üçüncü Dünya Savaşı'nın kaçınılmaz olduğunu savundu. Avrupa'nın savunma harcamalarındaki artışı sorgulayan Vucic, "Ne aptalım ne de körüm. Eğer Avrupa'nın nasıl silahlandığını görmüyorsanız, onu görmezden gelmeyi seçiyorsunuz demektir" ifadelerini kullandı.

Sırbistan’ın eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dünyada giderek artan askerî gerilime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Vucic, Avrupa ülkelerinin savunma yatırımlarını hızlandırmasının büyük çaplı bir savaşın habercisi olduğunu öne sürdü.

"ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI KAÇINILMAZ"

Avrupa'da başlayan silahlanma yarışının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini savunan Vucic, İskandinav ülkeleri de dahil olmak üzere kıtanın birçok bölgesinde askeri harcamaların hızla yükseldiğini söyledi.

Avrupalı hükümetlerin Rusya'dan gelebilecek tehditleri gerekçe göstererek ordularını güçlendirdiğini belirten Vucic, mevcut gelişmelerin Üçüncü Dünya Savaşı'nı kaçınılmaz hale getirdiğini savundu.

"NE APTALIM NE DE KÖRÜM"

Avrupa'nın silahlanma hızına ilişkin endişelerini dile getiren Vucic, "Ne aptalım ne de körüm. Eğer Avrupa'nın nasıl silahlandığını görmüyorsanız, onu görmezden gelmeyi seçiyorsunuz demektir. Ama neden silahlanıyorlar? Ne amaçla?" dedi.

Alman savunma sanayi şirketi Rheinmetall'i örnek gösteren Sırp lider, artan askeri teçhizat talebiyle birlikte şirketin karının 17 katına çıktığını iddia etti.

ÇEHOV'UN SÖZLERİYLE UYARDI

Rus yazar Anton Çehov'un eserlerinde kullanılan, sahnede görünen bir silahın hikayenin ilerleyen bölümünde mutlaka ateşleneceği düşüncesine atıfta bulunan Vucic, Avrupa'daki askeri hazırlıkları bu benzetmeyle değerlendirdi.

Silahlanmanın yalnızca savunma amacıyla sınırlı kalmayabileceğini öne süren Vucic, kıtada biriken askerî gücün sonunda savaşa dönüşmesinden endişe ettiğini dile getirdi.

"YANILIYOR OLSAYDIM DÜNYANIN EN MUTLU İNSANI OLURDUM"

Dünyanın geleceğine ilişkin karamsar olduğunu belirten Vucic, açıklamasında, "Yanılıyor olsaydım dünyanın en mutlu insanı olurdum, ama korkarım ki durum böyle değil" ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın Rusya ve Batılı ülkelerle ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna'daki savaşa da değinen Vucic, gerilimin daha fazla tırmanmaması için diplomatik girişimlerin ve müzakerelerin önemini vurguladı.

Kaynak: Haberler.com
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