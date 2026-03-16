Fransa Dışişleri Bakanı, Orta Doğu'daki gerilimin Ukrayna konusunda dikkatlerini dağıtmadığını söyledi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Orta Doğu'da yaşanan "kontrolsüz ve tehlikeli askeri gerilimin" Avrupa kıtasının güvenliği ve barışının söz konusu olduğu Ukrayna konusunda "dikkatlerini dağıtmadığını" belirterek, Ukrayna'ya desteklerini yineledi.

Bakan Barrot, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'da yaşanan "kontrolsüz ve tehlikeli askeri gerilimin" Ukrayna konusunda "dikkatlerini dağıtmadığını" dile getiren Barrot, şu ifadeleri kullandı:

"(Suriye'de) Beşşar Esed'in, (Venezuela'da) Nikolas Maduro'nun ve (İran'da) Ayetullah Ali Hamaney'in düşüşünün ardından Rusya'nın uluslararası planda daha çok izole edildiği bir bağlamda, büyük bir kararlılıkla iki yönde çabalarımızı sürdürüyoruz, Ukrayna'ya desteğimiz ve (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'e uyguladığımız baskı."

Barrot, Ukrayna'ya AB'nin 90 milyar avroluk kredi sağlaması konusunda bir an önce harekete geçilmesini umduklarını belirterek, AB Komisyonunun Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü saldırılarla bağlantılı olduğu ifade edilen yaklaşık 2 bin 600 kişi ve kuruluşun 15 Eylül 2026'ya kadar yaptırım listesinde olmasına karar verdiğini hatırlattı.

Putin'in Afrika kıtası ülkelerinin "AB ve Fransa ile ilişkilerini zayıflatmaya yönelik beyhude" girişimlerini sürdürdüğü değerlendirmesini yapan Barrot, Rusya'nın Afrika kıtasının kalkınmasına yaptığı yatırımın "sıfır" olduğunu söyledi.

Barrot, Putin'i Rusya'nın Afrika kıtasındaki bu girişimlerine ve Ukrayna'da "stratejik, siyasi ve ekonomik açıdan başarısız" olarak nitelediği savaşa son vermeye çağırdı.