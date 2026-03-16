Türk lokumları dünyanın birçok ülkesinde ağızları tatlandırıyor

Son 5 yılda 150,4 milyon dolarlık lokum satışı yapan Türkiye, bu geleneksel lezzetle başta ABD ve Avrupa olmak üzere birçok ülkede damakları tatlandırıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ramazan ayının ardından raflardaki yerlerini alan şeker, çikolata, tatlı ve lokumlar, her yıl bayramların vazgeçilmezi oluyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşların alışveriş telaşı artarken Türk kültürünün geleneksel lezzetlerinden lokum da tatlı alışverişlerinin başında geliyor.

Türk lokumu, yurt içindeki talebin yanı sıra yurt dışında da ilgi gören lezzetler arasında bulunuyor. Fıstık, badem, fındık, gül, portakal, çikolata, kaymak ve sade olmak üzere birbirinden farklı çeşitte hazırlanabilen Türk lokumları, birçok ülkede damaklarda lezzet bırakıyor.

Dış ticarette pozitif katkı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılında 26,1 milyon dolarlık lokum ihraç eden Türkiye'nin, 2022'de bu üründeki dış satımı 28,6 milyon dolar, 2023'te 29,8 milyon dolar, 2024'te ise 32,1 milyon dolar oldu.

Lokum ihracatı geçen yıl ise bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artışla 33,8 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu doğrultuda Türkiye, 2021-2025 dönemini kapsayan son 5 yılda, 150,4 milyon dolarlık lokum ihracatı gerçekleştirdi. Aynı dönemde yapılan ithalat, 189 bin 948 dolar oldu. Böylece 5 yılda, bu üründe 150,2 milyon dolarlık dış ticaret fazlası elde edildi.

Bu yılın ocak ayında ise 2,6 milyon dolarlık lokum ihraç eden Türkiye'nin ithalatı 1632 dolar olarak kayıtlara geçti.

Türk lokumlarına en çok talep gösteren 3 ülke

Türk lokumlarına bu dönemde en çok talep gösteren ülkeler ise ABD, Almanya ve İngiltere olarak sıralandı. Türkiye, 5 yılda ABD'ye 27,9 milyon dolarlık lokum sattı. Aynı dönemde, Almanya'ya yapılan dış satım 19,7 milyon dolar, İngiltere'ye gerçekleştirilen ihracat 19,1 milyon dolar olarak belirlendi.

Bu yılın ocak ayında da ihracatta ilk sıraları, yine söz konusu ülkeler aldı. Türkiye bu dönemde ABD'ye 411 bin 493 dolarlık, Almanya'ya 352 bin 954 dolarlık, İngiltere'ye ise 232 bin 794 dolarlık satış gerçekleştirdi.

"Üreticilerimiz, 10 ülkeye lokum ihracatı yapıyor"

Ankara Pastacılar Tatlıcılar ve Şekerciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Kahveci, AA muhabirine, lokum ve şeker satışı yapan esnafların, bayram hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.

Kahveci, misafire ikram edilen geleneksel lezzetlerden lokuma, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da talep geldiğini bildirdi. Lokumunun tarihi bir geçmişi olduğuna işaret eden Kahveci, "Türk lokumu, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Üreticilerimiz, halihazırda 10 ülkeye ihracat yapıyorlar, tonajları da küçümsenecek derecede değil. Türk lokumlarımız, ülkelerde de çok seviliyor." dedi.

Bayram alışverişine çıkan vatandaşlara uyarılarda da bulunan Kahveci, yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için herkesin kendi mahallesindeki üreticiden ve esnaftan ürün almasını tavsiye etti. Kahveci, bilinmeyen, kayıt dışı satış yapan yerlerden alınan ürünlerin, tüketici açısından sorunlara yol açabileceğine dikkati çekti.

"Körfez ülkeleri de Türk lokumunu tercih ediyor"

Lokum, şeker ve helva üreticisi Deyiş Tecer de 1979 yılından beri dededen kalma dükkanda imalat ve satışa devam ettiklerini anlattı.

Tecer, 50'den fazla lokum çeşidini, tüketiciyle buluşturduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Lokumda ürün gamımızı, mevsime göre yaş meyvelerden üretim yaparak çeşitlendirdik. Birçok çeşit tercih ediliyor, ancak bayram dönemlerinde vatandaşlar daha çok bildiği ürünlere yöneliyor. Fındıklı, fıstıklı ve sade lokumlarımız, bayram dönemlerinde daha fazla tercih ediliyor. Hediyelikte de karışık lokum grubu talep görüyor. Yurt dışından da talep alıyoruz, ayrıca Körfez ülkelerine ürün gönderiyoruz."