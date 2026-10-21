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Siber Güvenlik Başkanlığından ulusal ölçekte uyarı

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Siber Güvenlik Başkanlığından ulusal ölçekte uyarı
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İnternet altyapısında yaygın olarak kullanılan PHP programlama dilinde iki kritik güvenlik açığının tespit edilmesi dünya genelinde alarma neden oldu. Avrupa'da bazı kamu kurumları internet sitelerini tedbir amacıyla kapatırken Türkiye'de Siber Güvenlik Başkanlığı ulusal ölçekte güvenlik taraması başlattı. Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına acil uyarı gönderilerek sistemlerin güncellenmesi ve gerekli önlemlerin alınması istendi.

Dünya genelinde internet sitelerini ve bilişim altyapılarını etkileyebilecek güvenlik açıkları nedeniyle ülkeler peş peşe önlemler almaya başladı. Türkiye'de de Siber Güvenlik Başkanlığı harekete geçerek olası siber saldırılara karşı kurumları uyardı.

ULUSAL ÖLÇEKTE GÜVENLİK TARAMALARI BAŞLATILDI

Siber Güvenlik Başkanlığı, siber tehditlerin erken tespit edilmesi ve olası zararların önlenmesi amacıyla ülke genelinde güvenlik taramalarını devreye aldı.

Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) İletişim Platformu üzerinden kamu kurumlarına, özel sektör kuruluşlarına ve kritik altyapıların sorumlularına acil güvenlik duyurusu gönderildi.

Duyuruda, bilişim sistemlerinin korunması için uygulanması gereken teknik ve idari tedbirlere yer verildi.

KURUM VE KURULUŞLARA KRİTİK GÜVENLİK ÇAĞRISI

Başkanlık, internete açık bilişim sistemlerinin vakit kaybetmeden kontrol edilmesi ve yayımlanan güvenlik güncellemelerinin uygulanması çağrısında bulundu.

Sistem yöneticilerinden özellikle yazılımları güncel tutmaları, yetkisiz erişim risklerini azaltmaları ve ihtiyaç duyulmayan dış bağlantıları sınırlandırmaları istendi.

Risk taşıyan servislerde ek güvenlik önlemlerinin devreye alınmasının da önem taşıdığı vurgulandı.

DÜNYADA SİBER GÜVENLİK ALARMI

Küresel ölçekte alınan önlemlerin arkasında, çok sayıda internet sitesinin altyapısında kullanılan PHP programlama dilinde tespit edildiği bildirilen iki kritik güvenlik açığı bulunuyor.

ABD, Avrupa Birliği, İngiltere, Japonya ve Avustralya'daki siber güvenlik kurumları, internet sitesi yöneticilerine güvenlik güncellemelerini gecikmeden yüklemeleri yönünde çağrı yaptı.

AVRUPA'DA DEVLET SİTELERİ KAPATILDI

Güvenlik açıklarına karşı Avrupa'da da önleyici tedbirler alındı. Fransa, Hollanda, Almanya, Finlandiya ve Belçika'nın da aralarında bulunduğu ülkelerde çok sayıda kamu kurumunun internet sitesinin olası saldırılara karşı geçici olarak erişime kapatıldı.

Söz konusu önlemlerin, güvenlik açıklarının kötüye kullanılmasını engellemek ve kamuya ait bilişim sistemlerini korumak amacıyla uygulandığı belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
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