19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elit Tur aday kadrosu açıklandı

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın, 25-31 Mart tarihleri arasında İtalya'da oynayacağı UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları için aday kadrosu açıklandı. Oyuncular, 19 Mart'ta İstanbul'da toplanarak hazırlıklarına başlayacaklar.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 19 Mart Perşembe günü saat 13.00'te İstanbul'da toplanacak.

Hazırlıklarının ilk bölümünü İstanbul'da gerçekleştirecek milliler, ardından 22 Mart Pazar günü karşılaşmaların oynanacağı İtalya'ya hareket edecek.

Türkiye, organizasyonda sırasıyla Slovakya, Macaristan ve İtalya ile karşılaşacak. Milliler, grubunu birinci bitirmesi halinde 28 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında Galler'de düzenlenecek 2026 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

Ay-yıldızlıların UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Kerem Matışlı (Bursaspor), Ege Albayrak (Kasımpaşa), Egemen Aydın (TÜMOSAN Konyaspor)

Defans: Hüseyin Maldar (Atko Grup Pendikspor), Ömer Arda Kara (Erzurumspor FK), Deniz Emre Ofli (Bayern Münih), Arda Ünyay (Galatasaray), Ensar Buğra Tivsiz (Hesap.Com Antalyaspor), Muhammed İyyad Kadıoğlu (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Taha Emre İnce (Trabzonspor), Kayra Cihan (Zecorner Kayserispor)

Orta Saha: Eyyüb Arda Yaşar (Arminia Bielefeld), Devrim Şahin (Beşiktaş), Berat Luş (Esenler Erokspor), Metin Şen (Karlsruher SC), Robert Atsup (Kasımpaşa), Hasan Hüseyin Bulut (OH Leuven), Haktan Şener (Olympique Lyon), Berkay Aslan (RAMS Başakşehir), Emirhan Altundağ (SK Rapid Wien), Onuralp Çakıroğlu (Trabzonspor), Darvin Kaan Soylu (VfL Wolfsburg)

Forvet: Özder Özcan (Alagöz Holding Iğdır FK), Emir Tuğra Turhan (RAMS Başakşehir)

Millilerin müsabaka programı ise şöyle:

25 Mart Çarşamba:

14.00 Slovakya-Türkiye

28 Mart Cumartesi:

14.00 Türkiye-Macaristan

31 Mart Salı:

16.00 Türkiye-İtalya

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü

İsrail'in başlattığı kara harekatından ilk görüntü
Seçimi kazanınca kendinden geçti

Onu daha önce böyle görmediniz!
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar

9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı

Savaş şiddetleniyor: 3 şehre eş zamanlı saldırı başlatıldı
Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada

Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada
Seçimi kazanınca kendinden geçti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda Güler damgası

Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda damgası
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor

Cezaevinde de kasası doluyor