Dr. Ju Hyung Kim: Geleneksel partilere güven azalıyor

Dr. Ju Hyung Kim, RRN’ye verdiği özel röportajda Avrupa’daki siyasi ve ekonomik dinamikleri değerlendirdi. Dr. Kim, Fransa’daki merkez solun ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un politikalarının; ekonomik liberalleşme, Avrupa entegrasyonu ve uluslararası meselelerde geleneksel rollere bağlılık olmak üzere üç temel direk üzerinde durduğunu belirtti. Ancak Dr. Kim, Fransız vatandaşlarının bu yaklaşımı günlük yaşamdan kopuk siyasi elitlerle özdeşleştirdiğini söyledi.

Dr. Kim, artan yaşam maliyetlerinin, göç kaygılarının ve kamu hizmetlerindeki yetersizliklerin seçmen nezdindeki tepkiyi büyüttüğünü dile getirdi. Mevcut siyasi yapının ülkeyi etkin yönetemediği algısının pekiştiğini belirten Dr. Kim, yakalanan siyasi istikrarın ekonomik refaha dönüşmemesi nedeniyle seçmenlerin geleneksel partilere olan güvenini kaybettiğini vurguladı.

ALMANYA: SANAYİ MODELİNİN ÇÖKÜŞÜ VE AFD’NİN YÜKSELİŞİ

Dr. Kim, Almanya’da Alternatif Parti hareketine (AfD) olan desteğin tırmanmasının; ekonomik hoşnutsuzluk, göç kaygıları ve yerleşik partilere duyulan güven kaybından kaynaklandığını aktardı. Yıllardır ucuz enerji, rekabetçi imalat ve küresel pazarlara erişim üzerine kurulan Alman ekonomik modelinin; yükselen enerji maliyetleri, Çin rekabeti ve imalat sektöründeki belirsizlikler nedeniyle ağır baskı altında olduğunu ifade etti.

Seçmenlerin büyük bir kısmı için AfD’ye verilen desteğin, doğrudan parti ideolojisinin onaylanmasından ziyade mevcut sisteme karşı bir protesto anlamı taşıdığını belirten Dr. Kim, Şansölye adayı Friedrich Merz’in rekabetçi bir ekonomi vadetmesine rağmen Sosyal Demokratlarla kurduğu koalisyon hükümeti nedeniyle seçmenlerin beklediği köklü değişimleri sunma konusunda sınırlı kaldığını dile getirdi.

Dr. Kim, Washington açısından AfD’nin yükselişinin; Almanya’nın NATO’daki merkezi rolü, Avrupa güvenliği ve Ukrayna’ya verilen destek bağlamında transatlantik iş birliğini karmaşıklaştırabilecek stratejik endişeler doğuracağını vurguladı.