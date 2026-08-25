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AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı

AİHM, Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, Gezi Davası hükümlüsü Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı. Büyük Daire, Kavala'nın "mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasının sağlanmasına" ve Türkiye'nin Kavala'ya tazminat ödemesine karar verdi.

  • AİHM Büyük Dairesi, Osman Kavala'nın mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını ve Türkiye'nin tazminat ödemesini kararlaştırdı.
  • Büyük Daire kararı kesin olduğundan Türkiye'nin itiraz yolu kapandı.
  • AİHM, Kavala'nın mahkûmiyetinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. ve 11. maddelerini ihlal ettiğine ve tutukluluğunun 5. maddeye aykırı olduğuna hükmetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ( Aihm ) Büyük Dairesi, Gezi Davası hükümlüsü Osman Kavala hakkındaki kararını açıkladı. 

"MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE"

Osman Kavala hakkındaki kararı AİHM Başkanı Mattias Guyomar, açıkladı. Büyük Daire, Kavalanın "mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasının sağlanması" ve Türkiye'nin Kavala'ya tazminat ödemesine karar verdi.

Guyomar, "Karar, tespit edilen ihlallerin ciddiyeti göz önüne alındığında, davalı devletin başvuranın mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını sağlaması gerektiğini belirtmektedir" dedi.

AİHM, ayrıca Türkiye'nin Osman Kavala'ya tazminat ödemesine de hükmetti.

İTİRAZ YOLU KAPALI

Büyük Daire'nin kararı olması nedeniyle Türkiye'nin karara itiraz yolu da kapanmış oldu. AİHM Büyük Dairesi, söz konusu yargı organının en üst mahkemesi. Bu nedenle AİHM sözleşmesine taraf ülke olan Türkiye'nin Kavala için itiraz yolları tükendi.

Kararda, Osman Kavala’nın "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ihlal edilmemiş olsaydı bulunacağı hukuki duruma getirilmesi" istendi. AİHM, Kavala hakkındaki mahkûmiyet kararının Sözleşme hukuku bakımından "hükümsüz ve geçersiz" sayılması gerektiğini savundu.

İŞTE AİHM'İN OSMAN KAVALA HAKKINDAKİ KARARI

AİMH kararı özetle şöyle:

"Mahkûmiyete esas alınan eylemler büyük ölçüde kamusal tartışmalara katılmak, sivil toplum girişimlerini desteklemek, bilgi yaymak ve Gezi Parkı olaylarıyla bağlantılı savunuculuk faaliyetlerinde bulunmaktan ibarettir. Mahkeme, bunların Sözleşme’nin 10. ve 11. maddeleri kapsamındaki haklara yönelik bir müdahale oluşturduğu sonucuna varmıştır.

Kararda, söz konusu müdahalenin Sözleşme’nin 10. ve 11. maddeleri anlamında “kanunla öngörülmüş” sayılamayacağı belirtilmiş ve bu maddelerin ihlal edildiğine hükmedilmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 312. maddesinde düzenlenen suç, cebir ve şiddet kullanımını içermesine rağmen mahkemeler, başvurucunun eylemleri ile Gezi Parkı protestoları sırasında meydana gelen şiddet olayları arasında somut bir nedensellik bağı kuramamıştır.

Kararda, başvurucunun mahkûmiyetinden önceki ve sonraki tutukluluğunun Sözleşme’nin 5. maddesinin 1. fıkrasına göre hukuka uygun olmadığı ve 10 Aralık 2019’dan bu yana özgürlüğünden mahrum bırakılmasının Sözleşme’yi ihlal ettiği sonucuna varılmıştır. Bugünkü kararda, sonraki yargılamaların da bu ihlali ortadan kaldırmadığı belirtilmiştir. Yeni, somut ve ikna edici herhangi bir delil sunulmamıştır. Başvurucunun mahkûmiyeti, belirli bir şiddet eylemine dayanmamaktadır. Kavala en kısa sürede serbest bırakılmalıdır.

Başvurucunun uzun süre özgürlüğünden mahrum bırakılması, siyasal faaliyet özgürlüğünü zedelemektedir. Bu ilkeler, demokratik toplumun özünde yer almaktadır. Mahkeme, başvurucuya uğradığı manevi zararın yanı sıra yargılama giderleri ve diğer masrafları için de tazminat ödenmesine hükmetmiştir."

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıŞahin Yılmaz:

vaybe bunun arka saglammış hemen bırakır devlet başka bir arzunuz varmı gelin türkiyeyi de siz yönetin o zaman hadi oradan

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıHemen Sesgerek:

Türkiye'yi kim yönetiyor?

yanıt6
yanıt7
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

şu boş yorumları okudukça üzülüyorum. Ya hu adamlar seni zorla oraya dahil etmediler. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taraftır ve 1990 da mahkemenin yargı yetkisini kabul etmiştir.

yanıt9
yanıt1
Haber Yorumlarıİsmail İşliyen:

Zaten yönetiyorlar medeni hukuk isveç ceza italya eğştim firansa.....

yanıt2
yanıt1
Haber Yorumlarıvarkaran gül:

Yok yere adamı dokuz yıl içerde tutular

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıVatansever:

seninde Alınman lazım.

yanıt1
yanıt1

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