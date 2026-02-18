İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında yeni perde! Süreç başlıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma 4 Şubat'ta tamamlandı. Şüpheliler hakkında "siyasal casusluk" suçlamasıyla 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Davanın ilk duruşması 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00'da Silivri'de görülecek.

TÜM BAĞLANTILAR İNCELEMEYE ALINDI

Kamuoyunda "casusluk iddianamesi" olarak anılan dosyada, İmamoğlu'nun görev süresi boyunca gerçekleştirdiği bazı temaslar, bilgi paylaşımları ve uluslararası bağlantılar incelemeye alındı.

İddianamede, belediye bünyesinde yürütülen bazı projeler kapsamında elde edilen verilerin üçüncü taraflarla paylaşıldığı iddiasına yer verildi. Bu paylaşımların "devletin güvenliği açısından hassasiyet doğurabilecek nitelikte" olduğu öne sürüldü. Savcılık, bazı resmi yazışmalar, toplantı kayıtları ve tanık beyanlarını delil olarak dosyaya ekledi.

İDDİALAR REDDEDİLDİ

İmamoğlu cephesi ise suçlamaları reddederek iddiaların siyasi nitelik taşıdığını savundu. Yapılan açıklamada, söz konusu temasların belediyecilik faaliyetleri ve uluslararası iş birlikleri kapsamında gerçekleştiği, herhangi bir gizli bilgi aktarımının söz konusu olmadığı belirtildi.

Hukukçulara göre, iddianamenin kabulüyle birlikte yargılama aşaması resmen başlamış oldu. Mahkeme sürecinde delillerin değerlendirilmesi ve tarafların savunmalarının alınmasının ardından karar aşamasına geçilecek.