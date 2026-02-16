Haberler

Gazeteci Barış Yarkadaş: Ekrem İmamoğlu'na yasak gelirse CHP'nin adayı Abdullah Gül olabilir

Gazeteci Barış Yarkadaş: Ekrem İmamoğlu'na yasak gelirse CHP'nin adayı Abdullah Gül olabilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazeteci Barış Yarkadaş, siyaset gündeminde oldukça konuşulacak bir iddiada bulundu. Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesi halinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında ciddi bir seçenek olarak gündeme gelebileceğini öne sürdü. Ayrıca Yarkadaş, CHP'nin aday listesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olmadığını da ileri sürdü.

Gazeteci Barış Yarkadaş, siyaset gündeminde oldukça konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' operasyonu kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesi halinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında ciddi bir seçenek olarak gündeme gelebileceğini iddia etti.

"ABDULLAH GÜL CHP'NİN ADAYI OLABİLİR"

tv100'de konuk olduğu canlı yayında konuşan Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı: "Abdullah Gül CHP'nin önümüzdeki dönemde cumhurbaşkanı adayları arasında ciddi olarak masaya getirilirse şaşırmayın, bilgiye dayalı söylüyorum. Yeni bir bilgi bu. Abdullah Gül, 2018'de de konuşuldu. Biz o dönem Mustafa Ağabey ile aynı gruptaydık, milletvekiliydik. Kapalı toplantıda da konuşuldu biz itiraz ettik. Ama 2028 seçimleri için altını çizerek söylüyorum CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında Abdullah Gül ciddi bir seçenek olarak masaya getirilirse kimse şaşırmasın.

"MANSUR YAVAŞ CHP GENEL MERKEZİ'NDE ADAY LİSTESİNDE YOK"

Belli bir süre sonra eğer Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelirse, siyaset yapması önünde bazı engeller çıkarılırsa, Abdullah Gül ismi dillendirilirse kimse şaşırmasın. Mansur Yavaş CHP Genel Merkezi'nde aday listesinde yok."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Kulisleri sallayacak iddia! Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına dönüş tarihini verdiler

CHP'ye dönüş tarihini verdiler! İlk yapacağı iş bile belliymiş
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Maden ocağındaki faciadan acı haber geldi
Yemen'de pazar yerine İHA saldırısı: 28 ölü

Sivilleri acımadan vurdular! Can kaybı korkunç boyutlarda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Arda Kural sevgilisini ilk kez paylaştı

Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Sevgilisini ilk kez paylaştı
Emre Belözoğlu muradına erdi! 5 gollü Haliç derbisinde kazanan Kasımpaşa

Sonunda o da muradına erdi
16.5 milyon dolara satılan Pokemon kartı rekor kırdı

Bu bir rekor! Tek bir kart tam 721 milyon TL'ye alıcı buldu
Sarımsaklı Sahili'ne kadın cesedi vurdu

Sahilde gören hemen polisi aradı! Bulgular bir ihtimali işaret ediyor
Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Arda Kural sevgilisini ilk kez paylaştı

Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Sevgilisini ilk kez paylaştı
McKennie: Kenan bize söyledi

McKennie: Kenan bize söyledi
Esenler'de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı

Mahalleliyi canından bezdiren kadın! 20 yıldır aynı şeyi yapıyor